Пакгауз Варшавского вокзала продан на аукционе за 173,7 млн рублей

Объект культурного наследия регионального значения на территории Варшавского вокзала нашел нового владельца: на торгах его приобрела компания «Оптима» за 173,7 млн рублей.

igor Litvyak / Shutterstock.com

Лот включал земельный участок площадью 4500 квадратных метров и одноэтажное нежилое здание общей площадью 2800 квадратных метров, предназначенное для реконструкции. Здание принадлежало АО «Почта России» и относилось к непрофильному имуществу компании, отмечает издание «Ведомости Северо-Запад».

В настоящее время строение находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. При реконструкции необходимо сохранить исторический облик и планировочные решения здания. После завершения работ инвестор сможет использовать объект как офисный комплекс, торгово-развлекательный центр или ресторан.

Пакгауз расположен в пешей доступности от станций метро «Фрунзенская» и «Балтийская», рядом с фудмоллом и развлекательным центром «Vokzal 1853». Вблизи также находятся жилые комплексы «Тапиола», «Promenade» и «Времена года».

Продажа пакгауза была объявлена АО «Почта России» в ноябре, начальная стоимость лота составляла 119 миллионов рублей.

