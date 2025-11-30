Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На периферии циклона: петербургские синоптики о погоде на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 ноября, небо над берегами Невы продолжит закрывать плотными облаками очередной североатлантический циклон, центр которого окажется над Кольским полуостровом. В такой ситуации местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели продолжат превышать рамки климата.

Photoframe123 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря, облачная погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление будет понижаться.

