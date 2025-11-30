На периферии циклона: петербургские синоптики о погоде на воскресенье

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 декабря, облачная погода, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление будет понижаться.