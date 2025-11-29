На Крестовском острове появилась площадь «Зенит»

В разных районах Петербурга утвердили новые названия для скверов, улиц, мостов и площадей. Пространству рядом с «Газпром Ареной» присвоено имя площадь «Зенит» — решение приурочено к столетию футбольного клуба, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Улица возле монумента, посвященного обороне Ленинграда, получила название бульвар Ленинградской Победы. Топонимическая комиссия также согласовала новые имена для мостов через реку Кузьминку и Матисов канал, а также для ряда улиц и скверов в Курортном районе, названных в честь известных петербуржцев. Изменения коснулись и объектов в Адмиралтейском, Василеостровском, Красногвардейском, Петроградском и Фрунзенском районах.

О планах обозначить площадь Зенит на Крестовском острове власти сообщали в конце ноября. Решение было оформлено на очередном заседании комиссии.

В числе последних инициатив — присвоение имен двум мостам в Красносельском и Пушкинском районах: один назовут в честь инженера-транспортника Ивана Зубкова, второй — в честь поэта Гавриила Державина.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге десятки городских скверов получили официальные названия.