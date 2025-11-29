Минпромторг предлагает привязать ставку технологического сбора к стоимости продукции

Минпромторг сообщил, что механизм взимания технологического сбора сейчас дорабатывается и будет установлен правительством. Ведомство планирует определять ставку исходя из стоимости продукции, при этом максимальный платеж не превысит 5 тысяч рублей за единицу, сообщает «ТАСС». Эти параметры зафиксируют в подзаконном акте после решения кабинета министров.

Ранее стало известно, что обсуждается фиксированная ставка — 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук, однако, эти цифры могут быть уже не актуальны, так как параметры тарифа продолжают согласовывать, сообщают «Ведомости». Представитель Минпромторга не стал комментировать конкретные значения, но подтвердил, что на первом этапе сбор коснется готовой электроники: смартфонов, ноутбуков и светотехнических изделий. Затем механизм распространится на электронные компоненты и модули, используемые при производстве техники. Перед запуском потребуется тестирование и консультации с участниками рынка, чтобы избежать двойного налогообложения.

Закон о техсборе был принят Госдумой в третьем чтении 20 ноября 2025 года. С 1 сентября 2026 года уплачивать его должны будут компании и ИП, импортирующие или производящие электронную продукцию и ее компоненты. Максимальная ставка установлена на уровне не выше 5 тысяч рублей за товар или компонент. Перечень позиций определит правительство.

По информации Минфина, за период 2026–2028 годов бюджет может получить около 218 млрд рублей. В последние четыре месяца 2026 года ожидается около 20 млрд рублей, в 2027 году — 88 млрд рублей, в 2028 году — около 110 млрд рублей.

Согласно оценкам отраслевых экспертов, включение техсбора скажется на стоимости смартфонов, особенно в среднем сегменте, где подорожание может достигать 5–10%. С учетом других факторов — изменения НДС, удорожания комплектующих, обязательной маркировки, колебаний валют и инфляции — цена бюджетных смартфонов вырастет минимум на 2500 руб., а более дорогих моделей — на 3000–3500 рублей.

Ранее мы рассказывали, что Совет Федерации одобрил повышение НДС до 22% с 2026 года.