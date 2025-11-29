Циклон принесет дожди: вот какой будет погода в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 ноября, погоду в Петербурге сформирует периферия североатлантического циклона, выходящего на северо-запад Скандинавии. Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, на востоке области местами переходящими в мокрый снег.
«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
