ДК Лурье запустил бесплатную аудиопрогулку по Дому книги

Дом культуры Льва Лурье и Дом книги запустили совместный проект — бесплатную аудиопрогулку по историческому зданию на Невском проспекте, 28. Доступ к маршруту открывается по QR-коду у входа в здание Зингера. Аудиогид также доступен через Telegram-бот и не требует установки дополнительных приложений. Проект продолжает серию бесплатных прогулок от ДК Лурье, среди которых — маршруты по блокадной Петроградской стороне и знаменитой Пышечной на Большой Конюшенной.

За 40 минут маршрут раскроет историю здания Дома Зингера — от его строительства до современности, а также расскажет историю редакций издательств «Academia» и «Молодая гвардия», детских журналов «Чиж» и «Еж», работе цензурного комитета «Горлит». Экскурсию дополнят малоизвестные детали — например, почему на фасаде нет водопроводных труб и что символизируют скульптуры на крыше.

«Мы покажем малозаметное и расскажем самое интересное, что здесь происходило, поговорим о значении этого дома для горожан — ведь это был настоящий идейный Дом книги с большой буквы «Д». В нем располагались редакции, издательства, книжные склады, некоторые время здесь находился даже отдел цензуры», — рассказывает автор текста, выпускница Мастерской авторских прогулок ДК Лурье, лингвистический программист Анна Мутина.

0+