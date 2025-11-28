Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

ДК Лурье запустил бесплатную аудиопрогулку по Дому книги

Достаточно отсканировать QR-код у входа в здание Зингер или запустить бота на своем смартфоне. 

Фото: Елизавета Медунецкая.

Дом культуры Льва Лурье и Дом книги запустили совместный проект — бесплатную аудиопрогулку по историческому зданию на Невском проспекте, 28. Доступ к маршруту открывается по QR-коду у входа в здание Зингера. Аудиогид также доступен через Telegram-бот и не требует установки дополнительных приложений. Проект продолжает серию бесплатных прогулок от ДК Лурье, среди которых — маршруты по блокадной Петроградской стороне и знаменитой Пышечной на Большой Конюшенной.

За 40 минут маршрут раскроет историю здания Дома Зингера — от его строительства до современности, а также расскажет историю редакций издательств «Academia» и «Молодая гвардия», детских журналов «Чиж» и «Еж», работе цензурного комитета «Горлит». Экскурсию дополнят малоизвестные детали — например, почему на фасаде нет водопроводных труб и что символизируют скульптуры на крыше.

«Мы покажем малозаметное и расскажем самое интересное, что здесь происходило, поговорим о значении этого дома для горожан — ведь это был настоящий идейный Дом книги с большой буквы «Д». В нем располагались редакции, издательства, книжные склады, некоторые время здесь находился даже отдел цензуры», — рассказывает автор текста, выпускница Мастерской авторских прогулок ДК Лурье, лингвистический программист Анна Мутина.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: