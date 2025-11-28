Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Историческое здание Главпочтамта выставили на торги

За комплекс на Почтамтской улице, 9А просят 1,2 млрд рублей, шаг повышения 14 млн рублей. Аукцион пройдет 16 января на электронной площадке Российского аукционного дома по поручению АО «Почта России».

Andrey_Vasiliskov / Shutterstock.com

Общая площадь исторического комплекса составляет 13,7 тысяч квадратных метров, участок под ним — 7,4 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей, шаг повышения — 14 млн рублей. Торги должны пройти 16 января.

Для здания предлагают различные варианты использования: от многофункционального проекта, в состав которого могут входить гостиничные и офисные площади, общественно-деловых пространств до инфраструктуры для организации выставок и культурных мероприятий.

