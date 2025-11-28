Историческое здание Главпочтамта выставили на торги

Общая площадь исторического комплекса составляет 13,7 тысяч квадратных метров, участок под ним — 7,4 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота — 1,2 млрд рублей, шаг повышения — 14 млн рублей. Торги должны пройти 16 января.

Для здания предлагают различные варианты использования: от многофункционального проекта, в состав которого могут входить гостиничные и офисные площади, общественно-деловых пространств до инфраструктуры для организации выставок и культурных мероприятий.