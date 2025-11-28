Историческое здание Главпочтамта выставили на торги

За комплекс на Почтамтской улице, 9А просят 1,2 млрд рублей, шаг повышения 14 млн рублей. Аукцион пройдет 16 января на электронной площадке Российского аукционного дома по поручению АО «Почта России».
Для здания предлагают различные варианты использования: от многофункционального проекта, в состав которого могут входить гостиничные и офисные площади, общественно-деловых пространств до инфраструктуры для организации выставок и культурных мероприятий.
