Открытие катков, повышение утильсбора: что изменится для петербуржцев в декабре

Открытие катков

1 декабря в ЦПКиО им. Кирова откроют каток, у «СКА Арены» — с 7 декабря, на территории Музея железных дорог — 12 декабря, на Конюшенной площади — 13 декабря.

Праздники

31 декабря — выходной. Новогодние праздники продлятся до 11 января включительно.

Новые правила использования общедомового имущества

Чтобы повесить кондиционер на фасад, поставить антенну или использовать чердак, подвал, теперь нужно получить согласие как минимум двух третей соседей-собственников.

Подорожание билета в Государственный Эрмитаж

В Государственном Эрмитаже подорожает входной билет с 1 декабря с 500 до 700 рублей. Для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам стоимость останется прежней — 500 рублей.

Изменение режима работы станций метро

Вход на станцию «Балтийская» закроют с 5 декабря по 27 февраля в будни с 08:10 до 09:20, а с 17:00 до 19:00 — ограничат. Вход в вестибюль станции «Площадь Восстания-1» (выход на улицу Восстания) ограничат с 8 декабря по 26 февраля и со 2 марта по 8 мая по рабочим дням с 16:15 до 20:00.

Запуск ТРК «Голливуд»

Торгово-развлекательный комплекс заработает с 1 декабря, но официальное открытие намечено на 6-е декабря.

Повышение утилизационного сбора

С 1 декабря его размер при ввозе автомобиля из-за рубежа зависит от мощности двигателя. За базу возьмут 20 000 рублей, а потом применят коэффициенты. Машины до 160 лошадиных сил смогут пройти по льготным тарифам — 3400 или 5200 рублей, а для тех, что мощнее 160 лошадиных сил, сбор вырастет до 1–1,5 млн рублей.