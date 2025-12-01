Открытие катков, повышение утильсбора: что изменится для петербуржцев в декабре

Безвизовый режим между Россией и Иорданией, подорожание билета в Государственный Эрмитаж, правила для беспроцентных рассрочек: Собака.ru рассказывает, какие нововведение горожан ждут в первом зимнем месяце.
Открытие катков
1 декабря в ЦПКиО им. Кирова откроют каток, у «СКА Арены» — с 7 декабря, на территории Музея железных дорог — 12 декабря, на Конюшенной площади — 13 декабря.
Праздники
31 декабря — выходной. Новогодние праздники продлятся до 11 января включительно.
Новые правила использования общедомового имущества
Чтобы повесить кондиционер на фасад, поставить антенну или использовать чердак, подвал, теперь нужно получить согласие как минимум двух третей соседей-собственников.
Подорожание билета в Государственный Эрмитаж
В Государственном Эрмитаже подорожает входной билет с 1 декабря с 500 до 700 рублей. Для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам стоимость останется прежней — 500 рублей.
Изменение режима работы станций метро
Вход на станцию «Балтийская» закроют с 5 декабря по 27 февраля в будни с 08:10 до 09:20, а с 17:00 до 19:00 — ограничат. Вход в вестибюль станции «Площадь Восстания-1» (выход на улицу Восстания) ограничат с 8 декабря по 26 февраля и со 2 марта по 8 мая по рабочим дням с 16:15 до 20:00.
Запуск ТРК «Голливуд»
Торгово-развлекательный комплекс заработает с 1 декабря, но официальное открытие намечено на 6-е декабря.
Повышение утилизационного сбора
С 1 декабря его размер при ввозе автомобиля из-за рубежа зависит от мощности двигателя. За базу возьмут 20 000 рублей, а потом применят коэффициенты. Машины до 160 лошадиных сил смогут пройти по льготным тарифам — 3400 или 5200 рублей, а для тех, что мощнее 160 лошадиных сил, сбор вырастет до 1–1,5 млн рублей.
Безвизовый режим между Россией и Иорданией
С 13 декабря туристы смогут въезжать в зарубежную страну сроком до 30 дней при каждом посещении, если поездка не связана работой, коммерческой деятельностью, обучением или постоянным проживанием. За год можно пребывать в стране 90 дней. Аналогичные правила действуют и для граждан Иордании при посещении России.
Автоматическое продление прав
31 декабря — последний день автопродления водительских удостоверений. После этой даты документ нужно менять в обычном порядке, возможно, с медкомиссией. Права, срок которых истекает раньше, продлят автоматически на три года. Заменять документ не требуется.
Бесплатная елка
Горожане могут получить праздничное дерево до 3 метров в длину в Ленобласти с 1 декабря в рамках акции «Новогодняя елка в каждый дом». Для этого необходимо приехать с паспортом в ближайшее по месту жительства лесничество, оформить документы и самостоятельно срубить дерево. Адреса лесничеств можно найти на сайтах Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и «Ленобллес».
Цифровые паспорта
С декабря цифровой паспорт можно предъявлять в банках и других финансовых организациях. При этом человек должны быть заранее там зарегистрирован. Сделать QR-код, удостоверяющий личность, можно в мессенджере MAX, скоро подключат и «Госуслуги».
Расширение маркировки товаров
С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для новых видов стройматериалов: герметиков, шпатлевок и монтажных пен.
Правила для беспроцентных рассрочек
Теперь максимальный срок такой рассрочки — не больше 6 месяцев. Если покупатель просрочил платеж, штраф не может превышать 20% годовых от суммы долга.
Комментарии (0)