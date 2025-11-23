На периферии циклона: вот прогноз погоды на сегодня

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 ноября, облачная погода, ночью без существенных осадков. Утром и днем снег, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный, днем переменный слабый. Температура воздуха в течение суток 0...-2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.