В Петербурге нашли фрагмент шведского водопровода XVII века

По оценке исследователей, эти элементы были частью дренажной инфраструктуры Ниена, построенной с использованием для XVII века продвинутых методов. Несколько участков передали в Музей Воды «Водоканала».

«Шведские мастера брали цельные стволы дерева, раскалывали их пополам, выдалбливали сердцевину, а затем соединяли части обратно. Чтобы вода не просачивалась, трубы оборачивали берестой — природным гидроизоляционным материалом. Благодаря плотному грунтовому слою деревянные трубы пролежали в земле более 400 лет», — сообщили в Экспозиционно-выставочном центре «Vselennaya Vody».

В музее проводят сушку и обработку обнаруженных фрагментов, готовя их к размещению в экспозиции.

