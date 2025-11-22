Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

У ТРК «Лето» откроют термозону с подогреваемым бассейном

Бассейн будет располагаться на территории парковки у ТРК.

Фото: / «Термолэнд»

ГК «Основа» завершает строительство второй очереди термального комплекса «Термолэнд» возле ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге. Новая часть проекта займет 5000 кв. м и включит парные, уличный подогреваемый бассейн и летнюю зону с шезлонгами. Пространство размещают под открытым небом на закрытой парковке комплекса. Строительные работы выходят на финальный этап.

Проект реализуется в рамках соглашения между ГК «Основа» и компанией Malltech, владельцем ТРК «Лето». Общая площадь всего комплекса составляет 9600 кв. м и состоит из двух очередей. Первая очередь на 4600 кв. м начала работу в октябре 2025 года и размещена в помещениях, ранее занятых сетью Decathlon. В крытой зоне находятся бассейн площадью 410 кв. м, детский бассейн площадью 216 кв. м, купели и парные.

Общий объем инвестиций в обе очереди комплекса составляет 750 млн руб. Первая очередь показала высокие финансовые результаты после открытия. Доля развлечений в ТРК сейчас составляет около 25%, сообщает издание «Ведомости».

Ранее мы рассказывали, что новый спорткомплекс с бассейном появится рядом с метро «Академическая».

