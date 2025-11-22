Небольшие осадки и гололедица: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 ноября, облачная погода, небольшие осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя, местами гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.