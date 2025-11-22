Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Небольшие осадки и гололедица: прогноз петербургских синоптиков на выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 ноября, Петербург будет ощущать влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Katvic / Shutterstock.com

«Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 ноября, облачная погода, небольшие осадки, ночью в виде снега и мокрого снега, днем в виде мокрого снега и дождя, местами гололед. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

