Изразцовые печи Петербурга, история Выборга: 6 лучших краеведческих новинок

Литературный путеводитель по Выборгской стороне, переиздание очерка русского графика и историка Георгия Лукомского и книга-альбом об изразцовых печах и каминах, уцелевших в Петербурге: Собака.ru вместе с сотрудницей «Подписных изданий» Екатериной Блатовой рассказывает о главных краеведческих новинках осени.
Татьяна Гусенцова, Ирина Добрынина «Литературное путешествие по Выборгской стороне Санкт-Петербурга. XIX–80-е гг. XX в.»
Алетейя
Новинка может быть интересна в особенности тем, кому понравились прогулки с «Подписными экскурсиями». Авторы рассказывают о Выборгской стороне через призму литературных произведений 19–20 веков. Этот район Петербурга зачастую оказывается без туристического внимания, а зря. Он представляет собой неоднородное пространство, где переплетаются истории из разных времен и областей жизни: от рабоче-революционной до северно-национальной. В книге — целый ворох сюжетов, из которого читатель сможет не только почерпнуть сведения об архитектуре, истории спорта, криминальных районов и дачных предместий Петербурга, но и составить путеводитель, отталкиваясь от собственных предпочтений.
Андрей Роденков, Константин Лихолат «Изразцовые печи Петербурга. Заводы Великого княжества Финляндского»
Кучково поле Музеон
Книга-альбом посвящена изразцовым печам и каминам, созданным в Великом княжестве Финляндском и уцелевшим в городе. Внутри — фотографии, вырезки из каталогов и периодических изданий, исторический обзор производств. Особое внимание специалисты по архитектурной керамики Андрей Роденков и Константин Лихолат уделили печам и каминам по проектам петербургских зодчих: Федора Лидваля, Федора фон Постельса, Карла Маккензена и других.
Юхан Руут «История города Выборга. Часть первая. Глава вторая»
Инкери, Выборгский объединенный музей-заповедник
Издание продолжает исследование финляндского историка и архивариуса Юхана Вильгельма Руута — монография ждала перевода 120 лет! Весь труд поделен на шесть глав, каждая из которых рассказывает о разных промежутках времени в истории Выборга. Эта книга охватывает период с 1535 по 1617 годы, когда город постепенно утрачивал черты средневековой крепости и обретал функции административного и торгового центра.
«Вокруг Довлатова. Материалы чтений "Дня Д" 2020-2024. Сборник второй»
День Д — ежегодный петербургский фестиваль памяти Сергея Довлатова и его времени. В программе — лекции, спектакли, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы и публичные чтения. В книге историк Лев Яковлевич Лурье собрал целую плеяду текстов по следам докладов и выступлений филологов, искусствоведов, краеведов и историков в рамках культурного праздника.
Георгий Лукомский «Старый Петербург. Прогулки по старинным кварталам»
Коло
Репринт книги русского графика и историка Георгия Крескентьевича Лукомского «Старый Петербург», изданной в 1916 году. Очерк, сопровожденный авторскими фотографиями, посвящен дореволюционному Петербургу — сохранившимся и утраченным зданиям, кварталам, городским пейзажам. Труд подвел черту истории мирискуснического интереса к прошлому имперской столицы — даже название словно вторит «Живописному Петербургу» Александра Бенуа, впервые взглянувшему на город под таким углом.
Юрий Грозмани, Станислав Кирильца «От авантюрной мечты до первых автобусов Санкт-Петербурга»
Для многих общественный транспорт составляет часть ежедневной рутины — это возможность быстро и дешево перемещаться по городу. Но знаете ли вы, как в Петербурге появилось регулярное автобусное движение? Этим мы обязаны инженеру-технологу Борису Алексеевичу Иванову. Как первый двухэтажный моторный омнибус марки «Гаггенау» стартовал под фанфары в 1907 году, взяв курс от Адмиралтейства к Царскосельскому вокзалу, читайте в книге.
Текст: Екатерина Блатова
Комментарии (0)