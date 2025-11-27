Изразцовые печи Петербурга, история Выборга: 6 лучших краеведческих новинок

Татьяна Гусенцова, Ирина Добрынина «Литературное путешествие по Выборгской стороне Санкт-Петербурга. XIX–80-е гг. XX в.»

Алетейя

Новинка может быть интересна в особенности тем, кому понравились прогулки с «Подписными экскурсиями». Авторы рассказывают о Выборгской стороне через призму литературных произведений 19–20 веков. Этот район Петербурга зачастую оказывается без туристического внимания, а зря. Он представляет собой неоднородное пространство, где переплетаются истории из разных времен и областей жизни: от рабоче-революционной до северно-национальной. В книге — целый ворох сюжетов, из которого читатель сможет не только почерпнуть сведения об архитектуре, истории спорта, криминальных районов и дачных предместий Петербурга, но и составить путеводитель, отталкиваясь от собственных предпочтений.