Каток в Севкабель Порту заработает с 21 ноября

Ледовое поле площадью 2200 квадратных метров зальют возле залива. Здесь смогут размеситься около 280 человек. Привычная инфраструктура сохранится: теплый вестибюль с камерами хранения, лавочки с подогревом, прокат, помощники фигуристов и бдительные инструкторы на льду. Рядом будет зона фудкорта и теплая терраса для отдыха.

Предоставленно Севкабель Портом
Предоставленно Севкабель Портом

Одним из нововведений этого сезона станет зимний корнер от сети петербургских кафе-пекарен СЛОЙ. Специально для «Катка у Моря» команда разработала горячие напитки и простую, вкусную уличную еду, которую удобно есть на морозе. Также в меню будут спешлы, вдохновленные темой льда — как визуально, так и по текстуре, рассказала для Собака.ru команда пространства «Севкабель Порт».

Праздничное открытие Катка пройдет 29 ноября. По традиции последние три сеанса в этот день пройдут в сопровождении диджей-сетов и светового шоу: 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30.

Помимо катка в пространстве будут проводить серию развлечений «Зима в Порту»: обустроят ледовую горку, рождественскую ярмарку, запустят новогоднюю почту, а также будут проводить концерты и развлечения для детей. Билеты на сайте: zima.sevcableport.ru 

Как и в прошлые годы, для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей будут действовать 50% скидки, а при покупке онлайн-билета на каток и оплате через СБП установлена 20% скидка.

