Реставрация кинотеатра «Аврора», стройка Центра танца Дианы Вишневой, ИИ-мониторинг сосуль и оплата лицом в метро Петербурга

Сайт Государственного Эрмитажа обновили, нейросетевой комплекс «Городовой» будет следить за появлением сосулек на петербургских крышах, Смольный перенес сроки строительства новых станций петербургского метро, в здании бывшей ТЭЦ неподалеку от Невской Ратуши откроют общественно-деловое пространство с Центром танца балерины Дианы Вишневой: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца. 

Архивы пресс-службы «Севкабель Порта»

Новость месяца

Законодательное собрание утвердило бюджет Петербурга на 2026 год. Депутаты приняли проект бюджета и на плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы города в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн.

В Петербурге стартовал сезон катков. На острове Новая Голландия, в «Севкабель Порту» и у Флагштока уже можно покататься на коньках, в ЦПКиО имени Кирова — с 1 декабря, у «СКА Арены» — с 7 декабря, на территории Музея железных дорог — 12 декабря, на Конюшенной площади — 13 декабря.

Нейросетевой комплекс «Городовой» будет следить за появлением сосулек на петербургских крышах. При фиксации нарушения собственникам зданий назначат штраф — 100 тысяч рублей.

Сайт Государственного Эрмитажа обновили впервые за десятки лет. Одним из хайлайтов стал фирменный шрифт музея. Hermitage Type Family разработала студия дизайна «ТайпТайп» на основе логотипа культурной институции. В шрифтовом комплекте представлены два подсемейства: Hermitage Celestial и Hermitage Grotesque.

Культурный кластер musicAeterna и элитные жилые кварталы построят на Ново-Адмиралтейском острове. Комитет по градостроительству Петербурга распорядился начать подготовку проекта планировки территории. Завершить работы планируют к 2030 году.

Превью

На Петровской косе построят новый яхт-клуб. Часть существующих строений демонтируют, дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба отреставрируют и адаптируют для современного использования. На территории откроют эллинг, музей, спортивные комплексы, выставочные и учебные залы, ресторан, подземную парковку. Жилья и апартаментов проект не предусматривает. 

Новый гастрокинотеатр «Мираж Синема» откроют в ноября 2026 года на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «ПИК». Обещают пять кинозалов, доставку еды и напитков из ресторана MKITCHEN прямо в зал, фестивальные и премьерные показы. Красная концепция вдохновлена проектом «Мираж на Большом».

В здании бывшей ТЭЦ неподалеку от Невской Ратуши откроют общественно-деловое пространство. В нем разместят Центр танца балерины Дианы Вишневой, концертный зал, спортивный комплекс с лечебно-реабилитационным центром, рестораны и кафе. 

Ekaterina McClaud / Shutterstock

Реставрации и реконструкции

Парадный вестибюль дома Пашкова на Литейном проспекте отреставрировали. Специалисты привели в порядок скульптуры двух зубров авторства Гуга Залемана и Роберта Баха, деревянный тамбур и исторические оконные рамы, воссоздали мозаичные полы и восстановили оригинальное освещение.

Дом Ропса на Петровском острове приспособят под музей. Комитет по госзаказу Петербурга объявил конкурс на проектирование работ по приспособлению объекта культурного наследия. После реконструкции в нем обустроят выставочные залы, конференц-зал на 40 мест, гардеробную зону и административные помещения. 

Дворцовый ансамбль в Павловске отреставрируют. До 2028 года федеральный бюджет выделит 3 млрд рублей на работы в памятнике архитектуры. 

Кинотеатр «Аврора» закроется на реставрацию — самую масштабную за 100 лет. Появится гардероб, кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В каждом из залов установят новое кинооборудование, а экран в большом зале станет еще больше. Внутри полуротонды сделают дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 1920-х. Работы начнут осенью 2026 года, а завершат — в 2028-м. 

Здание бывшей Императорской карточной фабрики отреставрируют и приспособят под бизнес-центр в феврале. Площадь делового комплекса составит 7500 кв. м., в нем смогут разместить 339 рабочих мест. 

samfotograf / Shutterstock

Транспорт

Оплату лицом в метрополитене запустят в начале 2026 года. Пока систему тестируют на четырех станциях: «Площадь Восстания», «Гостиный двор», «Новочеркасская» и «Приморская».

Вестибюль станции метро «Озерки» закроют на капитальный ремонт в 2026 году. В городе уже реконструируют вестибюли станции метро «Парк Победы» и «Фрунзенская».

Смольный перенес сроки строительства новых станций петербургского метро. Например, открытие станции «Кудрово» — с 2029 на 2035 год, участка от станции «Путиловская» до «Каретной» — с 2029 на 2030 год, вестибюля №1 станции «Театральная» — с 2028 на 2029 год. 

Новую очередь терминала «Пулково» начнут строить в 2027 году. После того, как будут реализованы все очереди (А, B и C), пропускная способность увеличится 40 млн пассажиров в год. 

В Петербурге введут единый тариф на электрички. Депутаты ЗакСа Петербурга окончательно приняли соответствующий закон. Город рассматривает фиксированную цену за поездку по городу — 60 рублей.

Для будущего терминала ВСМ в Петербурге запланируют Военную улицу от Товарного переулка на юг к Обводному каналу. Проект планировки строительства подготовят за год.

Сезон электросамокатов завершили в Петербурге. Кикшеринговые компании убрали СИМ с улиц города и отправили их на хранение до следующей весны.

