Реставрация кинотеатра «Аврора», стройка Центра танца Дианы Вишневой, ИИ-мониторинг сосуль и оплата лицом в метро Петербурга

Новость месяца

Законодательное собрание утвердило бюджет Петербурга на 2026 год. Депутаты приняли проект бюджета и на плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы города в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн.

В Петербурге стартовал сезон катков. На острове Новая Голландия, в «Севкабель Порту» и у Флагштока уже можно покататься на коньках, в ЦПКиО имени Кирова — с 1 декабря, у «СКА Арены» — с 7 декабря, на территории Музея железных дорог — 12 декабря, на Конюшенной площади — 13 декабря.

Нейросетевой комплекс «Городовой» будет следить за появлением сосулек на петербургских крышах. При фиксации нарушения собственникам зданий назначат штраф — 100 тысяч рублей.

Сайт Государственного Эрмитажа обновили впервые за десятки лет. Одним из хайлайтов стал фирменный шрифт музея. Hermitage Type Family разработала студия дизайна «ТайпТайп» на основе логотипа культурной институции. В шрифтовом комплекте представлены два подсемейства: Hermitage Celestial и Hermitage Grotesque.

Культурный кластер musicAeterna и элитные жилые кварталы построят на Ново-Адмиралтейском острове. Комитет по градостроительству Петербурга распорядился начать подготовку проекта планировки территории. Завершить работы планируют к 2030 году.

Превью

На Петровской косе построят новый яхт-клуб. Часть существующих строений демонтируют, дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба отреставрируют и адаптируют для современного использования. На территории откроют эллинг, музей, спортивные комплексы, выставочные и учебные залы, ресторан, подземную парковку. Жилья и апартаментов проект не предусматривает.

Новый гастрокинотеатр «Мираж Синема» откроют в ноября 2026 года на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «ПИК». Обещают пять кинозалов, доставку еды и напитков из ресторана MKITCHEN прямо в зал, фестивальные и премьерные показы. Красная концепция вдохновлена проектом «Мираж на Большом».

В здании бывшей ТЭЦ неподалеку от Невской Ратуши откроют общественно-деловое пространство. В нем разместят Центр танца балерины Дианы Вишневой, концертный зал, спортивный комплекс с лечебно-реабилитационным центром, рестораны и кафе.