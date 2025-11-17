Цена билетов в Эрмитаж повысится в преддверии нового года

Рост цен на билеты объяснили глобальной в пресс-службе Эрмитажа: «Это объективная необходимость. Из-за глобальной инфляции затраты на содержание музея, обеспечение хранения и безопасности выросли в разы. Удобного момента для изменения цены нет: есть более неудобный и менее неудобный. Необходимость корректировки цены была очевидна давно, но музей принял решение дождаться окончания высокого туристического сезона и осенних школьных каникул».

При этом музей сохранил лазейку: с 1 декабря по 31 марта 2026 года каждый может спланировать визит в Эрмитаж по старой цене. Условия сохранятся в отношении вечерних сеансов на 17 и 18 часов для вторников, пятниц и суббот.

Заработанный профит Эрмитаж планирует делегировать на новые выставки, модернизацию систем безопасности и навигации (вспомним о недавней громкой краже в Лувре!), на цифровизацию и создание виртуальных экспозиций, реставрацию предметов искусства, инклюзию и расширение других социальных программ.