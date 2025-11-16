Банк России перенес запуск цифрового рубля на 2026 год

Банк России принял решение сдвинуть сроки широкого запуска цифрового рубля на осень 2026 года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на конгрессе финансистов в Казахстане. По ее словам, требуется дополнительное время, чтобы совместно с участниками рынка определить, какие функции нового инструмента действительно будут востребованы.

Набиуллина уточнила, что после начала массового этапа банки будут обязаны предоставлять услуги на основе цифрового рубля по запросу клиентов. Для пользователей — физических и юридических лиц — применение цифрового рубля останется добровольным, сообщают «РИА Новости».

Согласно обновленному графику, в сентябре 2026 года расчеты цифровым рублем станут доступны клиентам системно значимых кредитных организаций с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. На следующем этапе порог для подключения банков снизят до 30 млн рублей.

Цифровой рубль выступает третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными средствами. Его тестирование ведется с августа 2023 года. Первоначально планировалось начать массовое использование в июле 2025 года, но сроки были пересмотрены.

В октябре Набиуллина отмечала, что цифровой рубль может стать инструментом контроля за целевым расходованием бюджетных средств.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге будут тестировать оплату парковок цифровыми рублями.