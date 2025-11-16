Атмосферные фронты повысят температуру: вот какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 ноября, облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.