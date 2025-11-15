Хирургический барак и мастерские «Крестов» получат охранный статус

Как сообщили в КГИОП 14 ноября, речь идет о хирургическом бараке и учебно-производственных мастерских, расположенных по адресу Арсенальная набережная, 7. Хирургический барак построен в 1909–1910 годах и позднее использовался как стационар на 100 мест. Здание мастерских возведено до 1917 года.

«Оба объекта предполагается включить в комплекс «Кресты» и в дальнейшем интегрировать в единую концепцию преобразования территории в современный общественно-культурный, деловой и музейный комплекс», — подчеркнули в КГИОП.

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» весной текущего года приобрела компания «КВС». Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена после аукциона. Часть построек уже имеет охранный статус, а инвестор обязался сохранять объект и использовать его в соответствии с требованиями законодательства.

По информации генерального директора «КВС» Дмитрия Беляева, в одном из зданий планируется открыть гостиницу. Рассматриваются также варианты размещения гастрокластера и музея. На объекте проводится историко-культурная экспертиза, предварительные выводы которой ожидаются осенью, сообщает издание «Деловой Петербург».

Месяц назад мы рассказывали, что два корпуса комплекса «Кресты» могут получить статус памятников архитектуры. Также ранее стало известно, что проект приспособления территории под современное использование планируется подготовить до конца 2025 года и представить на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия. Положительное заключение экспертизы ожидают в текущем году.