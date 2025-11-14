«Кошкиспас» достали кота, застрявшего на набережной канала Грибоедова

По информации спасателей, первые сообщения очевидцев о коте поступили еще вечером 7 ноября. Однако катер со спасателями заметили в акватории канала только 11 ноября. Кот застрял в стене набережной канала Грибоедова. Спасатели пытались вызволить животное несколько дней. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на волонтеров службы «Кошкиспас».

Инцидент произошел у Аларчина моста. Животное при виде людей каждый раз скрывалось в глубине дренажной трубы, что осложняет спасение. «То кот пугался и куда-то прятался, то не появлялся вовсе», — пояснили в службе спасения.

Напомним, в августе «Кошкиспас» уже проводили подобную операцию — спасали кота из облицовки гранитной набережной Фонтанки. Вместе с волонтерами была и режиссер Настя Паутова — она рассказала нам о том, как это было.