«Кошкиспас» пытаются вытащить кота, застрявшего на набережной канала Грибоедова

Кот застрял в стене набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Спасатели пытаются вызволить животное уже несколько дней, но пока безуспешно. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на волонтеров службы «Кошкиспас».

Инцидент произошёл у Аларчина моста. Животное при виде людей каждый раз скрывается в глубине дренажной трубы, что осложняет спасение. «То кот пугался и куда-то прятался, то не появлялся вовсе», — пояснили в службе спасения.

Добровольцы «Кошкиспас» добавляют, что животное дезориентировано и напугано. Команда работает с предельной осторожностью. Спасатели просят петербуржцев не пытаться помочь животному самостоятельно, но сообщать по телефону о всех случаях его появления. Номер координатора: +78126027602