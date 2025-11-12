Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Кошкиспас» пытаются вытащить кота, застрявшего на набережной канала Грибоедова

По информации спасателей, первые сообщения очевидцев о коте поступили еще вечером 7 ноября. Однако катер со спасателями заметили в акватории канала только 11 ноября.

Shutterstock.com

Кот застрял в стене набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Спасатели пытаются вызволить животное уже несколько дней, но пока безуспешно. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на волонтеров службы «Кошкиспас».

Все выходные Петербург наблюдал за спасением кота на Фонтанке. Как его обнаружили? Что с ним теперь? Какое его ждет будущее?

Инцидент произошёл у Аларчина моста. Животное при виде людей каждый раз скрывается в глубине дренажной трубы, что осложняет спасение. «То кот пугался и куда-то прятался, то не появлялся вовсе», — пояснили в службе спасения.

Добровольцы «Кошкиспас» добавляют, что животное дезориентировано и напугано. Команда работает с предельной осторожностью. Спасатели просят петербуржцев не пытаться помочь животному самостоятельно, но сообщать по телефону о всех случаях его появления. Номер координатора: +78126027602

Комментарии (0)

