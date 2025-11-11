Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Каток на Новой Голландии заработает с 15 ноября

Ледовое поле площадью 2000 квадратных метров, как и раньше, займет место большого газона, а билетная касса, прокат коньков и теплая галерея для переодевания расположат под одной крышей в павильоне. На сцене появится амфитеатр с хрустальной люстрой, а перед ней — зона отдыха с креслами и очагами. На Липовой аллее появятся киоски с чешскими трдельниками и с пирожками «Минутка» от пекаря Максима Бабича. Работать каток будет до 15 марта следующего года.

Предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия культурная урбанизация»
Все билеты, включая детские и льготные, по-прежнему доступны как онлайн, так и в кассе. Напрокат можно взять хоккейные и фигурные коньки с 25-го по 47-й размер. Те, кто неуверенно держится на льду, смогут бесплатно воспользоваться помощником фигуриста. Каток оборудован системой охлаждения — лед не тает до +10 градусов, а в перерывах между сеансами проводят регулярную чистку и проверку покрытия. 

В декабре начнутся вечерние тематические музыкальные сеансы, на которых будут звучать новые авторские подборки и хиты прошлых сезонов.

Из еды: на Липовой аллее рядом с катком этой зимой появится два киоска с едой. Первый — с печными трдельниками — традиционное чешское угощение из запеченного на вертеле теста с разными начинками. Второй — с пирожками «Минутка» и согревающими напитками. Киоски будут работать каждый день с 10:00 до 22:00.

На катке действует система бонусов, благодаря которой посетители смогут воспользоваться привилегиями и скидками у резидентов Новой Голландии, предъявив билет. Буклеты с бонусными предложениями можно взять на стойке проката. Информация о расписании сеансов и стоимости посещения катка можно найти на сайте.

Предоставлено пресс-службой проекта «Новая Голландия культурная урбанизация»
Выберите проект: