Доходы Петербурга вырастут за счет парковок

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправку в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что изменения позволяют увеличить неналоговые доходы города в 2026 году на 6,1 млрд рублей.

Рост связан с повышением эффективности управления парковками, включая новые тарифы, введенные с октября 2025 года, а также с увеличением ожидаемых дивидендов. Кроме того, поступления из федерального бюджета увеличатся на 2,18 млрд рублей.

Расходы бюджета 2026 года при этом вырастут на 8,3 млрд рублей. Дополнительные средства направят на повышение зарплат работников бюджетной сферы, капитальный ремонт учреждений, закупку оборудования и развитие городской среды. В частности, на создание комфортной городской среды выделено 2 миллиарда рублей, на капитальный ремонт — 1 миллиард шестьсот миллионов, на оборудование — 1 миллиард, почти 550 миллионов рублей пойдут на оплату труда работников бюджетной сферы.

С учетом поправки доходы бюджета на 2026 год составят 1,46 трлн рублей, расходы — 1,65 трлн. Второе чтение законопроекта назначено на 19 ноября.