Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Облачно, пройдут дожди: петербургские синоптики о погоде на сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 ноября, территория Петербурга окажется на пути холодного атмосферного фронта. Он закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет небольшие дожди, что ограничит дневной прогрев.

V_E / Shutterstock.com

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября, облачно, днем с прояснениями. Ночью временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало меняться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: