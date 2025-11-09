Облачно, пройдут дожди: петербургские синоптики о погоде на сегодня

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 ноября, облачно, днем с прояснениями. Ночью временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем мало меняться.