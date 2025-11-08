Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Демонтаж дома Лялевича на Розенштейна ведется после обрушения перекрытий

Службы начали разбор аварийных участков исторического дома Лялевича на улице Розенштейна, 39, который частично обрушился 7 ноября. Движение транспорта ограничено до завершения работ.

Автор: Администрация Красногвардейского района Петербурга

Службы 8 ноября приступили к демонтажу аварийных перекрытий нежилого дома Лялевича на Розенштейна, 39, которые обрушились накануне, сообщили в администрации Адмиралтейского района. Работы проводятся для обеспечения безопасности прохожих и транспорта.

На время демонтажа движение автотранспорта будет организовано по одной полосе на участке улицы Розенштейна от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных. Пешеходам рекомендовано обходить участок через соседние улицы.

Кроме того, службы продолжают осмотр здания и прилегающей территории, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Исторический доходный дом Лялевича был расселен еще в 2006 году и признан аварийным. Постройка 1904 года не имеет статуса объекта культурного наследия, однако формирует уличный фронт Розенштейна и относится к охраняемой среде.

Комментарии (0)

