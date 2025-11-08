Проект санаторного комплекса в Солнечном утвержден

Проект подготовлен бюро «А.Лен» по заказу ООО «СЗ “Ривьера Парк”». Объект разместят в Солнечном, на Приморском шоссе, 381. Комплекс будет включать медицинский корпус со СПА-зоной, спальные блоки, отдельное здание с столовой, спортзалом и бассейном, четырехуровневую парковку и котельную.

Сохранят действующий въезд с Приморского шоссе. Историческую аллею планируют сохранить и расширить. Предусмотрено устройство газонов и высадка низкорослых кустарников вдоль пешеходных дорожек.

«В концептуальном решении фасадов спальных корпусов отражены природные особенности территории и окружающая среда — побережье Финского залива с волнообразными рисунками на песке, образ Ладожских шхер, характерных для территории, и ассоциации с летним отдыхом на воде и применение в облике характерных обводов яхтенных палуб», — сообщили в комитете.

Градсовет рассматривал проект санаторного комплекса на Приморском шоссе, 381, в Солнечном в апреле. Обсуждались вопросы сохранения сосен при плотной застройке, объем парковочных мест и тип будущего санатория.

Площадь объекта может достигать примерно 9 тысяч квадратных метров. Участок был куплен в 2022 году у ОАО «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга». В марте проект получил одобрение Градостроительной комиссии.

В сентябре Градсовет одобрил внешний облик еще одного санаторного комплекса в Солнечном — на Лесной улице, 24, лит. Б, на территории недостроенного пионерлагеря «Красный Выборжец». Проект, подготовленный ООО «Архитектурное бюро “А.Лен”» по заказу ООО «Интеллект Хаус», основан на идее формирования пространства, связанного с лесной средой. Концепция предусматривает деление территории на «острова» и «реку».