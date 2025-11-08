В полосе атмосферного фронта: какой будет погода в выходные

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября, преимущественно облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.