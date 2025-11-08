Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В полосе атмосферного фронта: какой будет погода в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 ноября, Петербург окажется в полосе влияния атмосферного фронта. Он продолжит закрывать небо плотными облаками и вызовет дожди, более заметные в первой половине дня. Температурный фон окажется ниже вчерашних значений, но по-прежнему прогнозируется на 3-4 градуса выше климатической нормы.
 

Helnv / Shutterstock.com

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 ноября, преимущественно облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: