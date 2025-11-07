Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Где взять ноябрьский номер Собака.ru

На обложке — Паулина Андреева! Актриса, сценарист, шоураннер, а также петербурженка (да!) и дорогой друг редакции Собака.ru Паулина Андреева возвращается с новыми ролями в компании Юрия Борисова, Евгения Цыганова и Ивана Янковского.

Внутри — грандиозный (и очень полезный!) гид ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ! Это список номинантов главной городской ресторанной премии: редакция Собака.ru выбрала лучших в 2025-м — 130 заведений, блюд и профессионалов.

Великие меню! Лауреаты новой номинации премии «Что где есть в Петербурге» — это рестораны-легенды и их культовые блюда. Собрали для вас мэнуал по блюдам-долгожителям в Probka, Vox, «Шаляпине» и Il Lago dei Cigni. Кроме того! Редакция Собака.ru предсказала гипертренд на listening-бары в 2024 году, а в 2025-м уже публикует путеводитель по главным виниловым спотам Петербурга: здесь льют электронегрони и танцуют под постбоп. Составили! Краткую историю славной ресторанной команды italy, которую надиктовали основатели комьюнити Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Записали! Каждый год заносим в книгу жалоб и предложений всех ресторанов Петербурга свои скорби и чаяния. Начнем с малого: доливайте шампанское!

Заказывайте свежий номер с доставкой по России в интернет-магазинах OZON«Подписные издания»«Все свободны».

Журнал продается в супермаркетах «Азбука Вкуса» (в том числе в интернет-магазине!), в магазинах сети «Лента» и сети «Свежая пресса», в книжных «Подписные издания» и «Все свободны».

Если вы хотите получать журнал домой или в офис, то подписывайтесь на Почте России.

Журнал распространяется в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В приложении KIOZK каждый номер можно читать online в любое время.

Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.

Рестораны

Адище города

Арка

Б.О.Р 812

Балаган

Банщики

География

Гинза

Дизенгоф

Мансарда

Место

Мечтатели

Миндаль

Моццарелла бар

На Вина!

Огниво

Полторы комнаты

Профессор Фрейд

Прошуттерия

Репа

Ресторан Шаляпин

Рибай

Русская рыбалка в Комарово

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Северянин

Серж

Счастье

Сыроварня

Тартарбар

Ферма Бенуа

Шеф Маруся и Ко

Шум

ЮГ 22

AGA

Alice Garden

Animals

BeefZavod

Bist

BoBo

Café Claret

Chang

Charlie

Chelentano

Ciao

DA MANU

DUO Аzia

DUO Gastrobar

Entrée

Faces

Flori

Frantsuza Bistro

Fresas

Friends of Friends

Futurist

Gastroli

Giallo

GooseGoose bistro

Grecco

Harvest

Il Lago dei Cigni

Inki

Inner

Italy на Б. Морской

Italy на Большом

Italy на Виленском

Italy на Московском

Jam

Jerome

Joli

Juan

Kazoku

Kira

Koi

Koza Well

Kuznya House

La Biga

LAMB

MA

Mad

Made in China

Marso Polo

Matilde

Meal

Meat coin

Memo

Mia Strada

Mill

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Mr.Bo

MUST

Nama

Oy

Pame

Pavlova Grand Cafe

Percorso

Poly

Probka

R14

Reborn

Regions

Ro

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Taste

Tel Aviv

Terrasa

Tondo

Vakh

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Отели

Амбассадор

Англетер

Астория

Гранд Отель Эмеральд

Скандинавия

CORINTHIA

Crown Hotel

Dom Boutique Hotel

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Europe

Grand Hotel Moika22

Hideout

Hotel Indigo

LOTTE

SO/ St. Petersburg

Sokos Hotel Palace Bridge

The Faces

Vasilievsky Hotel

Бутики

SUBBOTA

ДЛТ

Галерея бутиков Гранд Палас

DayNight

Кенгуру

Art Square Gallery

Владимир Михайлов галерея

Molecule

Медицинские центры/салоны красоты

СМ-Клиника

АБИА

АДАМАНТ медицинская клиника

БИЭМ

Грандмед

ДЕГА

Дегтярные Бани

Дом Красоты Sisley

Дом Красоты Sisley

Золотой Ручей

Институт Красоты ГАЛАКТИКА

Клиника эстетической медицины и стоматодлогии DK.dent

Мать и Дитя

Мать и Дитя Лахта

МЕДИ

Меди Эстетик

МК Clinik Beauty

Многопрофильная Клиника Сестрорецкая

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. Health Care Resort

Authentica Club Spb

Beauty Lounge

Chisla

Encore

Slay

X-Clinic

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: