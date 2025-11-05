На дворе начало ноября, а в Петербурге +11°C! Что происходит? Когда начнется зима? И, кстати, насколько холодной она будет?

Начало ноября в Петербурге выдалось очень теплым — температура норовит побить исторические рекорды. Между тем синоптики прогнозируют скорое приближение «климатической зимы», во всяком случае в столичном регионе. Так что происходит? Сколько еще продлится относительно мягкая осень? Когда начнется зима? И какой она ожидается? На все эти вопросы Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
На дворе 5 ноября, а столбик термометра показывает +11°C. Что происходит — опять все дело в глобальном потеплении?
Происходит абсолютно стандартная для Петербурга ситуация, и глобальное потепление тут ни при чем. Мы видим нормальные, я бы даже сказал, стандартные, процессы, которые наблюдаются на Северо-Западе России из года в год.
Речь идет о движении циклонов с Атлантики. Они выносят [из района Западной Европы] теплые, влажные воздушные массы на восток. Там они проходят через Скандинавию, Балтийское море и доходят до Петербурга. Смещаясь после этого дальше, они теряют свою силу, смешиваясь с холодными воздушными массами (поэтому в Коми, к примеру, у нас уже полноценная зимняя погода).
Именно этому процессу Петербург обязан ноябрьским теплом. Собственно, при любом западном ветре у нас будет сравнительно высокая температура. Так, сегодня мы подходим к рекорду. Сейчас он составляет +11,9°C, но сегодня мы ожидаем до +12°C. Однако обратите внимание — ныне действующий рекорд был установлен еще 5 ноября 1930 года. То есть еще 100 лет назад наблюдался такой же процесс, который приводил к таким же последствиям. Ничего не меняется.
Уже завтра никаких рекордов быть не должно. Для 6-го числа максимальное значение [за всю историю наблюдений] — +12,2°C, а на завтра прогнозируется порядка +11°C. Впрочем, ночная температура останется сравнительно высокой, так что такой теплый период сохранится у нас как минимум до выходных дней. Всю эту неделю в городе будет +9°C… +11°C. Причем речь идет не о дневных, а о среднесуточных значениях.
Почему тогда можно прочитать заголовки о ноябрьском парадоксе в погоде?
Честно говоря, не знаю. Лично я никаких парадоксов в сложившейся ситуации не вижу. Повторюсь, это совершенно стандартный для наших краев процесс. В город приходит очередной циклон, принося с собой теплую воздушную массу, в результате чего за ночь температура может вырасти с +7°C до +11°C.
Осенью и зимой в Петербурге такое происходит нередко. Ведь солнца нет, и оно никак не влияет на суточную температуру. Просто западный ветер приносит тепло, вот и все.
Между тем, пока Петербург радуется теплу, столичному региону пророчат наступление «климатической зимы» уже к середине месяца. Насколько такие разговоры обоснованы?
Да, я про это слышу достаточно давно — еще в октябре [ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений] Тишковец говорил, что к середине ноября в столице установятся зимние условия.
Сказать, насколько эти прогнозы точны, очень сложно. Все же мы говорим о достаточно больших сроках. Здесь работают (и то относительно точно) лишь долгосрочные прогнозы, которые тоже расходятся [в своих оценках].
Тем не менее уже сейчас можно сказать, что похолодание действительно идет. В Петербурге оно будет чувствоваться даже раньше, чем в Москве. Но я бы все же не говорил об установлении зимних условий, скорее о начале предзимья, которого у нас до сих пор еще нет.
А что такое это предзимье?
Это период колебания температуры, когда ночью минус, днем плюс. Когда осадки выпадают уже в основном в виде мокрого снега, а где-то и просто снега. Причем мы говорим о предзимье, когда это происходит уже не разово (такое мы видели уже и в октябре), а постоянно.
Словом, речь идет о стандартной для нашего города ноябрьской погоде, которая нередко продолжается и в декабре. Тут как раз можно уже говорить о глобальном потеплении, ведь зима у нас действительно наступает все позднее и позднее.
Впрочем, как мы понимаем, и тут будет чередование холодных и теплых периодов, потому что циклоны продолжат выходить из Атлантики, принося одну волну теплых воздушных масс за другой. Поэтому не стоит удивляться, что в какие-то дни бывает +6°C… +7°C. Это как раз очередной циклон вынес атлантическое тепло, которое сменяется затем новым похолоданием.
Когда уже у нас установится такая погода?
Уже на следующей неделе — где-то с понедельника-вторника. Может быть, конечно, небольшая задержка. Но к середине месяца уже точно. Впрочем, заметное похолодание на следующей неделе будет определенно.
Конечно, в Петербурге оно будет не очень сильным. Если в Ленинградской области может ночью уже выпасть снег и местами лежать в дневное время, то для города это пока не будет характерно. Скорее будет процесс становления зимней погоды, характеризующийся сильными колебаниями температуры.
Каким в целом будет ноябрь?
Ну вот на следующей неделе, как я и сказал, неизбежно некоторое похолодание. Вторая же половина месяца будет значительно более холодной.
В этом сходится и наш долгосрочный прогноз, и прогноз, составленный в московском Гидрометцентре. Ближе к концу месяца дневные температуры будут в районе -1°C… +4°C. Тогда уже можно говорить о том, что в Петербурге складываются зимние условия.
Впрочем, еще раз подчеркну, при нашем постоянном движении циклонов с Атлантики постоянно может прийти теплая воздушная масса, которая растопит снег. И все же к концу ноября должны сложиться более зимние условия.
Тогда последний вопрос: в СМИ пишут, что нынешняя зима может быть холоднее предыдущих. Насколько это оправданно? И актуально ли для нашего региона?
Да, не так давно Гидрометцентр подготовил прогноз на отопительный (то есть зимний) период. Согласно ему, декабрь, январь и февраль будут хоть и с положительной аномалией, но аномалия эта будет небольшой — где-то в районе 1 градуса. Проще говоря, зимой ожидаются отрицательные температуры, которые действительно могут оказаться ниже прошлогодних.
Поэтому да, вполне может статься, что нас ждет нормальная зима со снегом и морозами. Которая, впрочем, в Петербурге может чередоваться с резкими оттепелями. У нас все же очень нестабильный климат. Тем более что даже в более стабильных условиях точность долгосрочных прогнозов составляет порядка 70% — это очень мало на самом деле.
