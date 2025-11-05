На дворе начало ноября, а в Петербурге +11°C! Что происходит? Когда начнется зима? И, кстати, насколько холодной она будет?

На дворе 5 ноября, а столбик термометра показывает +11°C. Что происходит — опять все дело в глобальном потеплении?

Происходит абсолютно стандартная для Петербурга ситуация, и глобальное потепление тут ни при чем. Мы видим нормальные, я бы даже сказал, стандартные, процессы, которые наблюдаются на Северо-Западе России из года в год.

Речь идет о движении циклонов с Атлантики. Они выносят [из района Западной Европы] теплые, влажные воздушные массы на восток. Там они проходят через Скандинавию, Балтийское море и доходят до Петербурга. Смещаясь после этого дальше, они теряют свою силу, смешиваясь с холодными воздушными массами (поэтому в Коми, к примеру, у нас уже полноценная зимняя погода).

Именно этому процессу Петербург обязан ноябрьским теплом. Собственно, при любом западном ветре у нас будет сравнительно высокая температура. Так, сегодня мы подходим к рекорду. Сейчас он составляет +11,9°C, но сегодня мы ожидаем до +12°C. Однако обратите внимание — ныне действующий рекорд был установлен еще 5 ноября 1930 года. То есть еще 100 лет назад наблюдался такой же процесс, который приводил к таким же последствиям. Ничего не меняется.

Уже завтра никаких рекордов быть не должно. Для 6-го числа максимальное значение [за всю историю наблюдений] — +12,2°C, а на завтра прогнозируется порядка +11°C. Впрочем, ночная температура останется сравнительно высокой, так что такой теплый период сохранится у нас как минимум до выходных дней. Всю эту неделю в городе будет +9°C… +11°C. Причем речь идет не о дневных, а о среднесуточных значениях.