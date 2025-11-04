В Кудрово ввели ограничения для кикшеринговых самокатов

По постановлению, «определить максимальное количество средств индивидуальной мобильности, используемых на территории города Кудрово <…> организациями, осуществляющими коммерческую деятельность по предоставлению в аренду (прокат) <…> — 600 транспортных средств».

Отдельным документом определен порядок работы кикшеринговых сервисов на территории всего Заневского поселения. Пользоваться электросамокатами запрещено в парках Оккервиль и Косая гора, а также на проспекте Строителей (от улицы Ленинградской до Областной улицы), улице Столичная (от Европейского проспекта до Английской улицы) и на улице Новая.

Максимальная скорость передвижения установлена на уровне 15 км/ч, а на отдельных участках — площади Европы, Романтическом бульваре, Европейском проспекте, Областной, Ленинградской и Центральной улицах — снижена до 10 км/ч.

Кроме того, документ регламентирует требования к парковочным площадкам: на каждые десять самокатов должна быть предусмотрена площадка шириной 1,5 метра и длиной 3,5 метра.

Летом мы рассказывали, что в Кудрово собираются запретить электросамокаты.