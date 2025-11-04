Советский проспект в Невском районе Петербурга ждет реконструкция

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выбор подрядчика для обновления Советского проспекта. Согласно опубликованным 1 ноября документам, подрядчику предстоит провести комплекс работ: устройство новых съездов и примыканий, установку освещения, ливневой канализации, благоустройство прилегающих территорий и реконструкцию моста через Славянку. Проект также предусматривает снос отдельных строений и переустройство инженерных сетей.

Согласно условиям контракта, проектная документация должна быть готова к ноябрю 2026 года, а завершение всех работ запланировано на 30 июня 2027-го. Начальная стоимость контракта составляет 2,6 млрд рублей. Финансирование поступит из Адресной инвестиционной программы Петербурга на 2025–2027 годы.

Расширение дороги до четырех полос должно устранить узкое место после Славянского моста, где сейчас регулярно возникают пробки. В будущем Советский проспект станет частью Южной широтной магистрали, а вдоль него планируется проложить новую трамвайную линию Рыбацкое – Колино.

