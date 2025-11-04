Исторический дом на Карповке получил статус памятника

Речь идет о «Доме Второго Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир с курдонером, палисадником и оградой» на набережной реки Карповки, 19.

В конце XVIII века на этом месте располагались деревянные дачи. К 1822 году территория была разделена на участки №1346 и №1347, где находились дачные дома и хозяйственные флигели, а севернее — сад. По архивным данным, в 1849 году владельцем обеих частей с постройками был титулярный советник Михаил Антонович Пуаро.

«Достоверно не установлено, являлся ли Михаил Антонович сыном Огюста Пуаро, однако, соседний участок на другой стороне улицы принадлежал знаменитому французскому балетмейстеру», — рассказали специалисты.

К 1873 году владение перешло к учительнице «танцевания» госпоже Пуаро. В дальнейшем участок несколько раз переходил из рук в руки, а в 1907 году был вновь разделён на два домовладения — №19 по набережной Карповки и №12 по улице Песочной.

Участок под №12 перешел к Василию Иванову, который в 1908 году возвел здесь пятиэтажный доходный дом. Землю под №19 приобрёл военный инженер, генерал-майор Александр Смульский.

«На рубеже XIX–XX веков население Санкт-Петербурга стало стремительно расти, в результате чего ещё сильнее обострилась жилищная проблема, всегда стоявшая в большом городе. Начался рост цен на земельные участки, рост квартирной платы и произвол домовладельцев. Одним из выходов из создавшегося положения являлась постройка себе жилья самостоятельно, объединёнными усилиями», — следует из сообщения.

В этот период в Петербурге активно формировались «Общества собственных жилищ» и «Товарищества для устройства постоянных квартир».

В доме на Карповке в разные годы жили известные представители науки и культуры: член правления Выборгского товарищества Василий Старостин, литератор Дмитрий Протопопов, дочери художника Ильи Репина — Татьяна Язева и Вера Репина, его жена Вера Алексеевна, доктор медицины Дмитрий Никольский, музыкальный критик Виктор Коломийцев, а также писатель и драматург Евгений Замятин.

