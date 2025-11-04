Барический гребень прекратит дожди: какой будет погода сегодня

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 ноября, облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +11...+13. Атмосферное давление существенно не изменится.