Облачно, местами небольшие дожди: прогноз синоптиков на понедельник

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.