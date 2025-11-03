Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Облачно, местами небольшие дожди: прогноз синоптиков на понедельник

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 ноября, Петербург будет находиться под влиянием теплого сектора далекого североатлантического циклона, приближающегося к западным берегам Скандинавии. Он сформирует в регионе облачную погоду, местами вызовет небольшие дожди и удержит температуру на 3-4 градуса выше положенных по климату значений.

Helnv / Shutterstock.com

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 ноября, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем мало меняться.

