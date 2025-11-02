Вечером пройдут небольшие дожди: вот какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября, облачная погода, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный, в конце дня западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.