Запуск катков и взыскание долгов по налогам без суда: что изменится для петербуржцев в ноябре

Взыскание долгов по налогам без суда

С 1 ноября ФНС может взыскивать долги по налогам на доходы и имущество, транспорт, землю, а также за начисленные пени и штрафы с физлиц и самозанятых без суда. После уведомления в личном кабинете налогоплательщика деньги спишут автоматически со счета.

Ограничение на количество сим-карт

Теперь россиянин можно оформить не больше 20 сим-карт. Операторы будут сверять данные абонентов, обновлять старые договоры и при необходимости блокировать «лишние» номера. Аналогичный запрет действует для иностранцев с июля — им разрешено иметь не более десяти номеров.

Запуск катков

1 ноября открыли каток в «Охта Парке», а в середине месяца можно учить скольжение по дуге на льду в «Севкабель Порту», на Новой Голландии, у Флагштока.