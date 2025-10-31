Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Запуск катков и взыскание долгов по налогам без суда: что изменится для петербуржцев в ноябре

Ограничения движения на Васильевском острове, рейсы на Кубу и в Венесуэлу: Собака.ru рассказывает, какие нововведения ждут горожан в этом месяце. 

Mitzo / Shutterstock

Взыскание долгов по налогам без суда 

С 1 ноября ФНС может взыскивать долги по налогам на доходы и имущество, транспорт, землю, а также за начисленные пени и штрафы с физлиц и самозанятых без суда. После уведомления в личном кабинете налогоплательщика деньги спишут автоматически со счета.

Ограничение на количество сим-карт 

Теперь россиянин можно оформить не больше 20 сим-карт. Операторы будут сверять данные абонентов, обновлять старые договоры и при необходимости блокировать «лишние» номера. Аналогичный запрет действует для иностранцев с июля — им разрешено иметь не более десяти номеров.

Запуск катков

1 ноября открыли каток в «Охта Парке», а в середине месяца можно учить скольжение по дуге на льду в «Севкабель Порту», на Новой Голландии, у Флагштока.

ANATOLY Foto / Shutterstock

Завершение сезона речных прогулок

5 ноября в Петербурге закрыли навигацию для прогулочных корабликов. Это не затронет маломерные рыбопромысловые суда, экстренные и городские службы.

Полис ОСАГО 

С 1 ноября с помощью камер проверяют, есть ли у машины действующий полис ОСАГО. При отсутствии документа автовладельцу положен штраф — 800 рублей за первое нарушение, за повторное — до 5000 рублей.

Рейсы в Кубу и Венесуэлу 

Со 2 ноября запустили рейсы из Петербурга в Варадеро (Куба) и Каракас (Венесуэла). Перелеты — один раз в две недели. Время в пути составит около 13 часов. Ближайшие рейсы намечены на 16 и 30 ноября.

Извещение наследников о кредитах

С 24 ноября нотариусы обязаны проверять кредитную историю умершего и информировать наследников о его долгах. 

Открытие крупного торгово-развлекательного комплекса

27 ноября запустят ТРК «Голливуд» в Приморском районе. В числе арендаторов — «Перекресток», «М.Видео», «Золотое яблоко», «Рив Гош», 12 STOREEZ, Befree, LOVE REPUBLIC, Pinko, Bork, сеть фитнес-клубов DDX Fitness, Ekonika, 2Mood, Boggi Milano, Lavarice, Lime, Zarina, Sela, Idol, Twinset, Falconeri, Babochka и другие. На верхнем этаже комплекса разместят двухуровневое пространство с фуд-холлом, ресторанами и лаунж-зоной.

Месяц на уплату имущественного налога

До 1 декабря 2025 года владельцам собственности необходимо заплатить имущественный налог. 

FOTOGRIN / Shutterstock

Ограничения движения

В Василеостровском районе из-за реконструкции теплосети ограничили движение транспорта с 2 по 10 ноября по 6-й и 7-й линиям В. О. от Малого проспекта В. О. до Среднего проспекта В. О. В эти же дни закроют движение по 6-й и 7-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до дома 80 корпус 1 по 7-й линии В. О.

В Приморском районе с 1 по 30 ноября ограничили движение по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы из-за строительства инженерных сетей. 

В Пушкинском районе с 1 ноября по 25 декабря перекрыли Саперную улицу от Госпитального переулка до Красносельского шоссе из-за реконструкции инженерных сетей. 

Запрет на ввоз немаркированных товаров

30 ноября — последний день, когда в Россию без маркировки можно ввезти гигиенические товары (средства для макияжа губ и глаз, чистки зубов) и смазочные материалы, автомобильные жидкости. За продажу продукции без кода грозит штраф: для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей, для малых предприятий — от 25 000 до 150 000 рублей. 

Фото на превью: Andrei Stepanov / Shutterstock

Выберите проект: