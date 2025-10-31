Запуск катков и взыскание долгов по налогам без суда: что изменится для петербуржцев в ноябре

Ограничения движения на Васильевском острове, рейсы на Кубу и в Венесуэлу: Собака.ru рассказывает, какие нововведения ждут горожан в этом месяце.
Взыскание долгов по налогам без суда
С 1 ноября ФНС может взыскивать долги по налогам на доходы и имущество, транспорт, землю, а также за начисленные пени и штрафы с физлиц и самозанятых без суда. После уведомления в личном кабинете налогоплательщика деньги спишут автоматически со счета.
Ограничение на количество сим-карт
Теперь россиянин можно оформить не больше 20 сим-карт. Операторы будут сверять данные абонентов, обновлять старые договоры и при необходимости блокировать «лишние» номера. Аналогичный запрет действует для иностранцев с июля — им разрешено иметь не более десяти номеров.
Запуск катков
1 ноября открыли каток в «Охта Парке», а в середине месяца можно учить скольжение по дуге на льду в «Севкабель Порту», на Новой Голландии, у Флагштока.
Завершение сезона речных прогулок
5 ноября в Петербурге закрыли навигацию для прогулочных корабликов. Это не затронет маломерные рыбопромысловые суда, экстренные и городские службы.
Полис ОСАГО
С 1 ноября с помощью камер проверяют, есть ли у машины действующий полис ОСАГО. При отсутствии документа автовладельцу положен штраф — 800 рублей за первое нарушение, за повторное — до 5000 рублей.
Рейсы в Кубу и Венесуэлу
Со 2 ноября запустили рейсы из Петербурга в Варадеро (Куба) и Каракас (Венесуэла). Перелеты — один раз в две недели. Время в пути составит около 13 часов. Ближайшие рейсы намечены на 16 и 30 ноября.
Извещение наследников о кредитах
С 24 ноября нотариусы обязаны проверять кредитную историю умершего и информировать наследников о его долгах.
Открытие крупного торгово-развлекательного комплекса
27 ноября запустят ТРК «Голливуд» в Приморском районе. В числе арендаторов — «Перекресток», «М.Видео», «Золотое яблоко», «Рив Гош», 12 STOREEZ, Befree, LOVE REPUBLIC, Pinko, Bork, сеть фитнес-клубов DDX Fitness, Ekonika, 2Mood, Boggi Milano, Lavarice, Lime, Zarina, Sela, Idol, Twinset, Falconeri, Babochka и другие. На верхнем этаже комплекса разместят двухуровневое пространство с фуд-холлом, ресторанами и лаунж-зоной.
Месяц на уплату имущественного налога
До 1 декабря 2025 года владельцам собственности необходимо заплатить имущественный налог.
Ограничения движения
В Василеостровском районе из-за реконструкции теплосети ограничили движение транспорта с 2 по 10 ноября по 6-й и 7-й линиям В. О. от Малого проспекта В. О. до Среднего проспекта В. О. В эти же дни закроют движение по 6-й и 7-й линиям В. О. от набережной реки Смоленки до дома 80 корпус 1 по 7-й линии В. О.
В Приморском районе с 1 по 30 ноября ограничили движение по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы из-за строительства инженерных сетей.
В Пушкинском районе с 1 ноября по 25 декабря перекрыли Саперную улицу от Госпитального переулка до Красносельского шоссе из-за реконструкции инженерных сетей.
Запрет на ввоз немаркированных товаров
30 ноября — последний день, когда в Россию без маркировки можно ввезти гигиенические товары (средства для макияжа губ и глаз, чистки зубов) и смазочные материалы, автомобильные жидкости. За продажу продукции без кода грозит штраф: для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей, для малых предприятий — от 25 000 до 150 000 рублей.
Фото на превью: Andrei Stepanov / Shutterstock
