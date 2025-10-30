Выбрали концепцию для Рождественской ярмарки в Петербурге

«Концепция Рождественской ярмарки уже готова. Мы ее будем представлять в конце ноября. Сейчас идут закупочные процедуры. В рамках плавного перехода основные наши площадки — Манежная площадь и Дворцовая площадь — будут украшаться в русской стилистике, то есть мы уходим от стиля средневекового и европейского города, который затрагивал и наши традиции, и традиции европейских государств. Сейчас все украшения будут стандартизированы переходом в петербургские русские традиции», — рассказал для ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Главные рождественские ярмарки разместят на трех площадках: Манежной, Московской и Дворцовой площадях. На Манежной обновят фотозону стилизованного рождественского города в русский стиль. В следующем году будут выбирать конкретную ярмарочную идею по сказкам.