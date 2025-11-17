Рассказ о Доме Наркомфина в Москве и еще три новых книги об архитектуре для детей

Полина Покладок «Дом-эксперимент. Как я жил в Доме Наркомфина»

Искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева Полина Покладок и иллюстратор Маша Пряничникова объединились, чтобы создать детскую энциклопедию о важном памятнике советского конструктивизма — Доме Наркомфина в Москве. Он был построен к 1930 году по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и его ученика Игнатия Милиниса при участии инженера Сергея Прохорова. Проект предназначался для работников Народного комиссариата финансов, отсюда и название. Через персонажа-проводника Петю, мы узнаем, что такое «тучерез» и как жили в «доме переходного типа» в 1930-х.