Рассказ о Доме Наркомфина в Москве и еще три новых книги об архитектуре для детей

История французского архитектора и дизайнера Шарлотты Перриан, устройство Дома Наркомфина, гид по профессии архитектор: Собака.ru вместе с «Подписными изданиями» рассказывает о новых книгах, которые помогут не только увлечь ребенка шедеврами инженерной мысли, но и, возможно, взрастить поколение талантливых проектировщиков.
Анджела Леон «Шарлотта. Как жить в мире»
Поляндрия
В 1903 году родилась Шарлотта Перриан, спортсменка и любительница музыки. Она исследовала архитектуру и пыталась воплотить в реальность смелые замыслы. Соратница Ле Корбюзье и подруга художника Фернана Леже прославилась как автор авангардной мебели: модульный стеллаж Nuage, созданный для общежитий, и кресло-шезлонг LC4 стали иконами в мире дизайна. Автору книги удалось достаточно емко рассказать значительную часть биографии Шарлотты: о детстве и взрослении, работе с Ле Корбюзье, жизни в Японии, мечтах и планах.
Элина Логачева «Профессия — архитектор: от города до дверной ручки»
Альпина
В серии «Крутая работа» издательства «Альпина» авторы рассказывают, что представляет из себя та или иная специальность. В новой книге архитектор Элина Логачева дает общее представление о своей профессии: объясняет важные базовые понятия (от авторского надзора до рустовки фасадов), какие навыки нужны, кто работает в бюро, какие основные этапы подготовки проекта существуют.
Полина Покладок «Дом-эксперимент. Как я жил в Доме Наркомфина»
Garage
Искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева Полина Покладок и иллюстратор Маша Пряничникова объединились, чтобы создать детскую энциклопедию о важном памятнике советского конструктивизма — Доме Наркомфина в Москве. Он был построен к 1930 году по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и его ученика Игнатия Милиниса при участии инженера Сергея Прохорова. Проект предназначался для работников Народного комиссариата финансов, отсюда и название. Через персонажа-проводника Петю, мы узнаем, что такое «тучерез» и как жили в «доме переходного типа» в 1930-х.
Юлия Дробова «Привет, Ташкент!»
Ad Marginem
Художница-иллюстратор, уроженка Ташкента Юлия Дробова выпустила иллюстрированную книгу-прогулку по столице Узбекистана. О культурном наследии города она рассказывает через приключения горлицы. В путеводителе есть красочные страницы о памятниках советского модернизма: жилом доме «Жемчуг», спроектированном Офелией Айдиновой, гостинице «Узбекистан», мозаиках и метро.
Текст: Тамара Аверьянова
Фото на превью: Anna Nedelchuk / Shutterstock
Комментарии (0)