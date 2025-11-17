Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Рассказ о Доме Наркомфина в Москве и еще три новых книги об архитектуре для детей

История французского архитектора и дизайнера Шарлотты Перриан, устройство Дома Наркомфина, гид по профессии архитектор: Собака.ru вместе с «Подписными изданиями» рассказывает о новых книгах, которые помогут не только увлечь ребенка шедеврами инженерной мысли, но и, возможно, взрастить поколение талантливых проектировщиков. 

Поляндрия

Анджела Леон «Шарлотта. Как жить в мире»

Поляндрия

В 1903 году родилась Шарлотта Перриан, спортсменка и любительница музыки. Она исследовала архитектуру и пыталась воплотить в реальность смелые замыслы. Соратница Ле Корбюзье и подруга художника Фернана Леже прославилась как автор авангардной мебели: модульный стеллаж Nuage, созданный для общежитий, и кресло-шезлонг LC4 стали иконами в мире дизайна. Автору книги удалось достаточно емко рассказать значительную часть биографии Шарлотты: о детстве и взрослении, работе с Ле Корбюзье, жизни в Японии, мечтах и планах. 

Альпина

Элина Логачева «Профессия — архитектор: от города до дверной ручки»

Альпина

В серии «Крутая работа» издательства «Альпина» авторы рассказывают, что представляет из себя та или иная специальность. В новой книге архитектор Элина Логачева дает общее представление о своей профессии: объясняет важные базовые понятия (от авторского надзора до рустовки фасадов), какие навыки нужны, кто работает в бюро, какие основные этапы подготовки проекта существуют. 

Garage

Полина Покладок «Дом-эксперимент. Как я жил в Доме Наркомфина»

Garage

Искусствовед, научный сотрудник Музея архитектуры имени Щусева Полина Покладок и иллюстратор Маша Пряничникова объединились, чтобы создать детскую энциклопедию о важном памятнике советского конструктивизма — Доме Наркомфина в Москве. Он был построен к 1930 году по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и его ученика Игнатия Милиниса при участии инженера Сергея Прохорова. Проект предназначался для работников Народного комиссариата финансов, отсюда и название. Через персонажа-проводника Петю, мы узнаем, что такое «тучерез» и как жили в «доме переходного типа» в 1930-х.

Ad Marginem

Юлия Дробова «Привет, Ташкент!»

Ad Marginem

Художница-иллюстратор, уроженка Ташкента Юлия Дробова выпустила иллюстрированную книгу-прогулку по столице Узбекистана. О культурном наследии города она рассказывает через приключения горлицы. В путеводителе есть красочные страницы о памятниках советского модернизма: жилом доме «Жемчуг», спроектированном Офелией Айдиновой, гостинице «Узбекистан», мозаиках и метро. 

Текст: Тамара Аверьянова

Фото на превью: Anna Nedelchuk / Shutterstock

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: