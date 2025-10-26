Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пройдут дожди: вот какой будет погода в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 октября,  Петербург останется в теплом секторе североатлантического циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, более интенсивные в вечерние часы.

Ultraskrip / Shutterstock.com

«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +6…+11. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметров ртутного столба, что существенно, на 18-20 единиц ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 октября, облачная погода. Дождь, днем небольшой. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +6...+8 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

