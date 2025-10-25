В Петербурге презентовали концепцию развития парка 300-летия

Во время мероприятия сообщили о планах обновления парка, который за последние годы стал востребованным местом для отдыха и проведения мероприятий.

«Парк 300-летия Петербурга популярен у всех поколений петербуржцев, особенно любим нашей молодежью. Он расположен посреди одного из самых динамично развивающихся районов города, рядом с «Лахта-центром» и «Газпром-ареной». Здесь проводятся уже ставшие традиционными крупные, общегородские мероприятия, гостями которых становятся десятки тысяч горожан. Важно, чтобы его наполнение отвечало всем современным стандартам, чтобы он стал передовым общественным пространством — визитной карточкой мегаполиса XXI века», — отметил градоначальник.

Проект включает создание новых зон для отдыха и занятий спортом, совершенствование существующих маршрутов, а также мероприятия по благоустройству территории и охране окружающей среды.

Планируется установка игровых и спортивных площадок, обновление инфраструктуры, высадка дополнительных деревьев, а также обустройство объектов для проведения различных мероприятий с целью повышения комфорта посетителей.

Основная задача проекта — расширение возможностей отдыха для горожан и создание современных условий пребывания в парке.

Стоит отметить, что в июне 2023 года президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи в парке 300-летия. Комплекс из трех флагштоков высотой 179,5 м стал самым высоким в мире. Мероприятие было приурочено к историческим датам: 165-летию флага Российской империи, 100-летию флага СССР и 330-летию триколора Петра I.

Строительство флагштоков на берегу началось в декабре 2022 года. Помимо основной функции, они будут служить волнорезами, а внутри предусмотрены лестницы и технические помещения.