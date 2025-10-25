На теплой периферии циклона: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +10…+12 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 октября, облачная погода, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.