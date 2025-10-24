Императорские конюшни и особняк Демидова: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге до конца осени

Хранители старины

Российский этнографический музей был учрежден императором Николаем II как этнографический отдел Русского музея. Здание в стиле классицизма возвели по проекту архитектора Василия Свиньина к 1915 году. Центром архитектурной композиции является Мраморный зал — помещение с 28 колоннами из розового карельского мрамора, гигантским хрустальным потолком и скульптурным фризом со сценами из жизни народов России.

На экскурсии гид расскажет об истории объекта, покажет коллекцию старинных предметов (ларцы и кокошники, сарафаны и набойные ткани, прялки и полотенца), а также поведает об их бытовании в народной культуре. Завершится прогулка в музейном дворике, обычно закрытом для посетителей.

Когда: 1 ноября в 14:00, 2 ноября в 16:00, 8 ноября в 12:00 и 15:00, 14 ноября в 16:30, 15, 16, 21, 26 ноября в 16:00.

