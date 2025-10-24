Императорские конюшни и особняк Демидова: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге до конца осени

Дворец Великой княгини Ольги Александровны, Кронштадтское адмиралтейство, Институт экспериментальной медицины: Собака.ru рассказывает о бесплатных экскурсиях в Петербурге, куда можно попасть до конца ноября.
Хранители старины
Российский этнографический музей был учрежден императором Николаем II как этнографический отдел Русского музея. Здание в стиле классицизма возвели по проекту архитектора Василия Свиньина к 1915 году. Центром архитектурной композиции является Мраморный зал — помещение с 28 колоннами из розового карельского мрамора, гигантским хрустальным потолком и скульптурным фризом со сценами из жизни народов России.
На экскурсии гид расскажет об истории объекта, покажет коллекцию старинных предметов (ларцы и кокошники, сарафаны и набойные ткани, прялки и полотенца), а также поведает об их бытовании в народной культуре. Завершится прогулка в музейном дворике, обычно закрытом для посетителей.
Когда: 1 ноября в 14:00, 2 ноября в 16:00, 8 ноября в 12:00 и 15:00, 14 ноября в 16:30, 15, 16, 21, 26 ноября в 16:00.
Дворец Великой княгини Ольги Александровны
История особняка тесно связана с царским домом. Сперва дворец принадлежал князю Ивану Ивановичу Барятинскому, потомку Рюрика и покорителю Кавказа. Затем его приобрел императорский двор. После свадьбы с принцем Петром Ольденбургским владелицей стала княгиня Ольга Александровна. Для нее архитектор Гаральд Андреевич Боссе перестроил фасады здания в стиле русского барокко, добавив трехэтажные ризалиты. К отделке внутреннего убранства младшая сестра императора Николая II привлекла архитектора Михаила Хаимовича Дубинского и художника Николая Рубцова — интерьеры сохранились и сегодня.
Когда: 2, 9 ноября в 12:00 и 16 ноября в 16:00
Нарвские Триумфальные ворота
Триумфальную арку в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели всего за месяц по проекту Джакомо Кваренги. Изначально она была деревянной с украшениями из алебастра. Название Нарвские триумфальные ворота получили благодаря месту расположения в начале пути на Нарву.
Постройка довольно быстро обветшала — и к 1934 году возвели ворота из кирпича, облицованного медью, по проекту Василия Петровича Стасова. В нишах установили фигуры русских богатырей, по фризу — рельефы с изображением знамен и победных труб, на аттике и по сторонам арки — накладные надписи, повествующие о местах баталий; а наверху — колесницу крылатой богини победы Ники, запряженной шестеркой лошадей. Над скульптурным убранством работали лучшие скульпторы Академии художеств: Демут-Малиновский, Клодт, Крылов, Пименов, Токарев, Леппе.
Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры. На экскурсии расскажут об истории архитектурного памятника, покажут выставку «Враг не прошел! Зеленый пояс Славы» о комплексе мемориальных сооружений.
Когда: 2, 16, 23 ноября в 15:00; 5, 12 и 19 ноября в 19:00; 9 ноября в 16:00
Неизвестный Кронштадт. Итальянский дворец и Адмиралтейство
Во время экскурсии участники осмотрят коллекции Итальянского дворца, где работает филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, и посетят ранее закрытую территорию Кронштадтского адмиралтейства, где уцелели подлинные сооружения конца XVIII века: Провиантские магазины, склады и заводы.
Когда: 5, 8, 12, 16 ноября в 11:00
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Главную понижающую подстанция Волховстроя возвели к 1926 году под руководством инженера Генриха Осиповича Графтио. За архитектурный проект отвечал Оскар Рудольфович Мунц — при проектировании комплекса он вдохновлялся постройками Ломбардии в Италии. Работая с самого открытия и в блокаду, станция и сегодня является важным действующим объектом энергосистемы Петербурга.
Когда: 5, 12, 19 ноября в 11:30
Императорские конюшни
Императорские конюшни возвели по заказу Николая I за семь лет: с 1848 по 1855 год. Автор проекта — архитектор Николай Бенуа. Доминантой комплекса стало здание манежа, где объезжали лошадей и демонстрировали их главе государства. В состав архитектурного ансамбля также вошли конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения. При советской власти здесь получил прописку санаторий «Петродворец». А сегодня постройки можно увидеть в составе экскурсии.
Когда: 6 ноября в 15:00
Здание Синода
Классицистическую постройку возвели по проекту архитектора Карла Росси для высшего органа церковно-государственного управления Русской церковью — Священного Синода. Сегодня в памятнике архитектуре работает Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Инаугурационную книгу и фрагменты стен дома купчихи Кусовниковой, на месте которого построено здание Синода, можно увидеть на экскурсии.
Когда: 7, 12, 18, 24 ноября в 9:50
Автобусная экскурсия «С именем Путилова»
Николай Иванович Путилов — отец-основатель Путиловского и соучредитель Обуховского заводов, строитель Морского канала и основоположник Морского порта. Несмотря на богатое наследие, оставленное для потомков, скончался банкротом и долгое время его имя оставалось в тени. Гид расскажет о «путиловской» Нарвской заставе: старинных фабриках, доме Л.Э. Гехта, в котором в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев, а также о Путиловском храме, где расположена могила Николая Ивановича.
Когда: 7 и 13 ноября в 11:00
Дом Демидова
В XIX веке участок приобрел собственник уральских заводов Павел Николаевич Демидов и заказал перестройку особняка архитектору Монферрану. В интерьерах зодчий впервые использовал малахит, искусственный мрамор, золоченый лепной орнамент. Дом стал свадебным подарком супруге Авроре Карловне Шернваль. После кончины Демидова вдова вышла замуж за Андрея Николаевича Карамзина, сына историка. Здание неоднократно меняло владельцев и подвергалось перестройкам. В советские годы в нем получил прописку институт «Гипростанок», а позднее Балтийский банк.
Когда: 11, 20, 26 ноября в 11:00
Институт экспериментальной медицины
Императорский Институт экспериментальной медицины основал принц Александр Ольденбургский в 1890 году. Это первое учреждение в России, где начали изучать причины болезней и их лечение. Впервые в мире здесь создали вакцину от полиомиелита.
Во время экскурсии посетители осмотрят территорию научного комплекса, в том числе «Башню молчания», где проводили эксперименты, посетят музей и библиотеку, в фонде которой уцелела подлинная диссертация Павлова.
Когда: 11, 12, 13, 14 ноября в 15:00
Ново-Михайловский дворец
Дворец напротив Петропавловской крепости построили в 1861 году для великого князя Михаила Николаевича, четвертого сына Николая I. Автор проекта — архитектор Андрей Иванович Штакеншнейдер. Дом был подключен к электричеству и имел водопровод. На первом этаже располагались жилые комнаты и Зимний сад, на втором — банкетный, танцевальный и зеленый залы, дубовая гостиная, столовые. На третьем — домовая церковь (ныне не уцелела). Сегодня здание занимают институты РАН.
Когда: 14 ноября в 12:00
Дом военного министра Милютина и военного министерства
Здание напротив Михайловского замка возвели по проекту Рудольфа Богдановича Бернгарда при участии архитекторов Отто Гиппиуса и Дмитрия Покотилова к 1874 году для Дмитрия Алексеевича Милютина, автора военной реформы 1860–1870-х годов. После отставки Дмитрия Алексеевича в 1881 году особняк продолжал использоваться военным ведомством: в доме проживали и работали все военные министры вплоть до 1917 года. Затем в нем получило прописку инженерное управление Петроградского военного округа, а позднее — гостиница.
Когда: 15 ноября в 15:00
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для Екатерины Романовны Дашковой, участницы дворцового переворота, первой и единственной женщины во главе Санкт-Петербургской Академии наук и Императорской Российской Академии. При княгине в здании велась работа по созданию первого в России толкового словаря русского языка, а в XIX веке среди съемщиков дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб. Сегодня это единственный государственный музей, посвященный жизни Екатерины Романовны.
Когда: 18 ноября в 15:30
Фото на превью: zayatsphoto / Shutterstock
