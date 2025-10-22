Еще один сад-трансформер появится на новом месте в следующем году

«Улица Марата известна чем? Тем, что там вообще отсутствует озеленение. Газоны, деревья, цветы — их там просто нет, к сожалению. Так произошло ввиду прокладки различных инженерных сетей и других причин. Мы хотим добавить туда зелени. Вдоль улицы, с учетом близости входа в метро. Чтобы жители и гости города, которые приезжают на Московский вокзал и идут по Невскому проспекту, видели в створе улицы Марата зелень. Чтобы было хорошее настроение у людей», — рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко для «Фонтанки».

Пока прорабатывают необходимые детали и протяженность нового сада-трансформера. Чиновник также отметил, что решили отказаться от идеи установки сада-трансформера в Кронштадте. Это связано с местом: на Якорной площади традиционно проводят мероприятия с участием ВМФ.

«Это не значит, что мы Кронштадт оставляем без уличного озеленения и без художественно-ландшафтного оформления, это не так. Мы оформляем въездную группу, улицы. Сады, парки, скверы точно так же будут украшены цветами», — добавил Петриченко.