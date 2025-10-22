Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новый зоопарк в Петербурге могут построить после 2030 года

Раньше этого срока появление пространства для животных ждать не стоит. А до 2035 года власти могут поставить этот проект в стратегию по развитию Петербурга.

«Город развивается, расширяется, нужна новая площадка для зоопарка. (...) До 2030 года реализация этой инициативы малореалистична — исходя из финансов и длительности реализации. До 2035 года мы можем поставить этот проект, записать в стратегию», — сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко, представляя стратегию социально-экономического развития города до 2035 года в городском парламенте в среду, пишет «Интерфакс».

Сейчас проект в стратегии развития не включен. В первую очередь, подчеркнул чиновник, городу необходимо определить месторасположение будущего зоопарка, его тематическое наполнение и источники финансирования.

«Думаю, у нас три варианта развития событий: первый — за счет средств бюджета, исходя из наших возможностей, второй — рассмотреть возможность создания зоопарка через механизм государственно-частного партнерства, третий вариант — рассмотреть возможность создания исключительно частного зоопарка. Кстати, наш Ленинградский зоопарк, когда был создан, 50 лет был частным зоопарком до национализации в 1917 году», — сказал Москаленко.

