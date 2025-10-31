Новое пространство в особняке Сысоева на Васильевском острове откроют зимой, единый тариф для электричек введут в 2026 году

Превью

Многофункциональное пространство «Среда» откроют зимой в особняке Сысоева на 9-й линии Васильевского острова. Среди резидентов — рестораны Tiger Lily и Patu 11/08, экологичная студия окрашиваний и ухода Natulique и другие.

Новость месяца

Депутаты ЗакСа приняли в третьем чтении законопроект о содержании собак в Петербурге. Среди основных изменений: запрет на посещение с собаками детских и спортивных площадок, поликлиник, школ и других соцобъектов в радиусе трех метров (в прошлой версии документа предлагали минимальную дистанцию — 10 метров); установка специальной таблички о наличии на участке собаки необходима только в том случае, если территория является непосредственным местом содержания животного; горожанам с питомцами запрещено находиться в местах уличных выступления только во время их проведения.

В Петербурге финализировали поправки к закону о КРТ. В их числе — новое жилье собственникам будут предоставлять в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. переселять жителей домов, которые пойдут под снос, смогут только в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. Чтобы получить жилье в другом округе, необходимо предоставить письменное согласие.