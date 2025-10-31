Новое пространство в особняке Сысоева на Васильевском острове откроют зимой, единый тариф для электричек введут в 2026 году

Новые тарифы на платную парковку в Петербурге начали действовать с 15 октября, объявили победителей премии «Архитектон», Дом творчества композиторов в Репине включили в список выявленных памятников: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях октября.
Архитектурные конкурсы
В Центральном выставочном зале «Манеж» назвали победителей премии «Архитектон». Гран-при получил «Дом-обелиск», спроектированный бюро KATARSIS Architects. «Лучшим реализованным объектом общественной функции» стала Областная гимназия им. Е. М. Примакова в Московской области от архитектурного бюро «Студия 44». Еще один проект «Студии 44» — жилой комплекс «Мануфактура James Beck» на Петроградской набережной — победил в номинации «Лучший реализованный объект жилой функции». Победитель в номинации «Лучший проект общественной функции» — завод в Барнауле от бюро ludi_architects. «Лучший проект жилой функции» — комплекс «Большой Урал — путь авангарда» в Екатеринбурге от архитектурного бюро «Гордеев-Демидов». В студенческих номинациях «Лучшим дипломным проектом» стал проект крематория на Канонерском острове Лали Рамадзе. Победитель номинации «Лучший проект» — выставочный зал и ресторан в Рускеале, спроектированный архитектурным бюро ZIMA. «Лучший реализованный проект» — «МЖ-ДОМ» архитектурного бюро «БАМ». Подробнее о победителях мы писали ранее.
Объявлен шорт-лист лауреатов Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». В него вошли: экспозиция «Оружейная галерея» в галерее Восточного полуциркуля Гатчинского дворца, опера «Пиковая дама» в Михайловском театре, общественное пространство Seno, проект освещения моста Бетанкура в Петербурге и проект вестибюля станции «Лиговский-2» SLOI ARCHITECTS. Подробнее о номинациях и финалистах можно узнать на официальном сайте. Церемония награждения лауреатов состоится 21 ноября на сцене Эрмитажного театра.
Превью
Многофункциональное пространство «Среда» откроют зимой в особняке Сысоева на 9-й линии Васильевского острова. Среди резидентов — рестораны Tiger Lily и Patu 11/08, экологичная студия окрашиваний и ухода Natulique и другие.
Новость месяца
Депутаты ЗакСа приняли в третьем чтении законопроект о содержании собак в Петербурге. Среди основных изменений: запрет на посещение с собаками детских и спортивных площадок, поликлиник, школ и других соцобъектов в радиусе трех метров (в прошлой версии документа предлагали минимальную дистанцию — 10 метров); установка специальной таблички о наличии на участке собаки необходима только в том случае, если территория является непосредственным местом содержания животного; горожанам с питомцами запрещено находиться в местах уличных выступления только во время их проведения.
В Петербурге финализировали поправки к закону о КРТ. В их числе — новое жилье собственникам будут предоставлять в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. переселять жителей домов, которые пойдут под снос, смогут только в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. Чтобы получить жилье в другом округе, необходимо предоставить письменное согласие.
Реставрации и реконструкции
Лесные склады Новой Голландии отреставрируют и приспособят под ресторан и выставочный зал. Планируют привести в порядок фасады и деревянные лестницы, раскрыть заложенные исторические проемы, восстановить оригинальные окна и дверей с сохранением расстекловки, а также историческую конфигурацию крыши.
Приняли концепцию восстановления Музыкального вокзала в Павловске. В проекте предусмотрено восстановление здания Музыкального вокзала в исторических объемах 1860-х годов и исторического планировочного решения южной части ландшафтного района Большая Звезда с реставрацией Вокзального пруда и фонтанов.
Дом творчества композиторов в Репине включили в список выявленных памятников. В домах-коттеджах жили и творили Дмитрий Шостакович, Василий Соловьев-Седой, Андрей Петров, Евгений Мравинский, Мстислав Ростропович, Родион Щедрин, Сергей Слонимский, Юрий Темирканов, гостили Фаина Раневская, Аркадий Райкин, Владимир Высоцкий.
Здание Подьяческой трамвайной подстанции отреставрируют. В планах — привести в порядок кирпичную кладку, лепной декор и гранитный цоколь, воссоздать фасадную штукатурку, кованые кронштейны и декоративные элементы решеток, дверных полотен и ставней. Завершить работы подрядчик должен к 30 апреля 2027 года.
Реконструкцию стадиона «Петровский» в Петербурге заморозили из-за недостатка финансирования. Власти продолжают содержать стадион, ищут подрядчика для реализации проекта.
Транспорт
Единый тариф для электричек в Петербурге введут в 2026 году. Законопроект уже прошел комиссию, его могут принять в этом году. В документе рассматривают фиксированную цену за поездку по городу — 60 рублей. Для исключения дополнительных расходов из бюджета на компенсацию убытков Северо-Западнаой пригородной пассажирской компании могут ввести тариф — 69 рублей за поездку.
В России предлагают ввести новый ГОСТ для остановок. Павильоны предлагают оборудовать зарядками, Wi-Fi, кондиционерами и подогревом. Их хотят поделить на категории в зависимости от пассажиропотока за день: базовые (до 100 человек), улучшенные (100–500), расширенные (более 500).
Новые тарифы на платную парковку начали действовать с 15 октября. В Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах стоимость платной парковки рассчитывают в зависимости от загруженности зон: КЗ 1 — менее 50%, 100 рублей в час; КЗ 2 — 50-70%, 200 рублей в час; КЗ 3 — 70-85%, 280 рублей в час; КЗ 4 — свыше 85%, 360 рублей в час.
