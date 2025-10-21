Как выглядел постмодернизм в архитектуре CCCР? Вот 10 зданий в Петербурге

Жилой дом на Финляндском проспекте

Построенное в 1985-1987 годах для сотрудников КГБ здание известно как «Синий дом». Для смягчения холодности и механистичности «индустриального стиля» в его архитектуре использованы мягкие арочные формы на первом этаже и мансардная крыша, напоминающая о старых доходных домах.

Аркады и мансарды — в принципе одни из главных элементов в традиции ленинградского постмодернизма 1970-1980-х, уводящие от сухой функциональности предыдущего периода.

Архитекторы: В. Струзман, В. Битная

Где находится: Финляндский проспект, д. 1