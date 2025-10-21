Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Как выглядел постмодернизм в архитектуре CCCР? Вот 10 зданий в Петербурге

В архитектуре постмодернизм зародился в середине 1960-х, но расцвел в 1980-е. На смену стереотипности и функциональности модернистских зданий пришли образность, сложные метафоры и многочисленные визуальные отсылки. В СССР стиль был редкостью, но все же встречался. Мы собрали 10 постмодернистских адресов в Петербурге: от похожего на средневековый храм бизнес-центра до детского сада в виде корабля.

Кадр из фильма «Зимняя вишня», режиссер Игорь Масленников, 1985.
Киностудия «Ленфильм». Первое творческое объединение, 1985.

Кадр из фильма «Зимняя вишня», режиссер Игорь Масленников, 1985. 

Детский сад №19

В построенном в 1983 году здании асимметричной формы встречаются загадочная геометрическая символика, цветовые акценты и разнообразные объемы. Круглые и прямоугольные окна, ниши, выступающие элементы фасадов и декоративные башенки делают его похожим одновременно на корабль и крепость. Словом, те пространства, что так востребованы в символических детских играх. А еще сад можно увидеть в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня», именно здесь по сюжету работала воспитательницей героиня Ларисы Удовиченко.  

Архитекторы: С. Шмаков, В. Мелякова

Где находится: переулок Джамбула, д.8

 

Гребная база Ленинградского кораблестроительного института (сейчас — СПбГМТУ)

Конструктивно простое сооружение в 1980-м создали для тренировок гребцов, а также хранения и ремонта лодок. При этом в элементах внешнего оформления архитекторы заигрывали с историей места. Силуэт с неожиданно высокой и сложносочиненной крышей отсылает к дачам эпохи модерн, располагавшимся в начале ХХ века здесь же на Крестовском острове. 

Архитекторы: Э. Густавсон, Р. Мельцер

Где находится: улица Ольгина, д. 8, лит. А

shutterstock

Подземный вестибюль станции метро «Площадь Александра Невского – 2»

Как архитектурными средствами показать, что вестибюль посвящен Александру Невскому? В постмодернизме отсылки будут не прямыми и очевидными, они расскажут не об исторической личности, а просто перенесут в былинные времена. Для этого, например,  на станции светильники с решетками в виде бойниц и пластинами кольчуг витязей на стенах. 

Архитекторы: Г. Булдаков, В. Щербин

Где находится: Невский проспект, д. 184

Морг Покровской больницы

Круглая кирпичная башня с окнами-бойницами по верхнему уровню напоминает поминальный храм неизвестной конфессии. Похожие на солнечные лучи, которые перекрывают двор, отсылают к «небесам» церквей Русского Севера, а круглая беседка с колоннами создает образ, будто с языческого алтаря. К этому сочетанию добавляются полукруглые ниши в античном духе на фасаде и рифмующаяся с храмовыми колокольнями труба. Здание возвели в 1983 году. 

Архитектор: Г. Булдаков

Где находится: Большой проспект Васильевского острова, д. 85

Кинотеатр «Подвиг»

Силуэт кинотеатра 1984 года постройки тоже отсылает к храмовой традиции. Но здесь нет траурных деталей. Этот «храм» в духе «героического модернизма» и чествует ижорцев, которые во время блокады Ленинграда держали оборону в окопах на месте нынешнего здания.

Архитекторы: О. Харченко, П. Юшканцев

Где находится: улица Павловская, д. 34

Изображение предоставлено Собака.ru галереей «Точка». Автор фото - Ольга Алексеенко

Бизнес-центр «Нептун»

Еще одна постройка композиционно напоминающая храм (но на этот раз средневековый европейский). Такое впечатление создают стилизованные контрфорсы, оформленный как портал вход и восьмигранное окно, похожее на готические окна-розы. А ростры на входной колонне — дань ансамблю на стрелке Васильевского острова.

Архитекторы: И. Ноах, Н. Куликова

Где находится: набережная Обводного канала, д.93А

Жилой дом на Финляндском проспекте

Построенное в 1985-1987 годах для сотрудников КГБ здание известно как «Синий дом». Для смягчения холодности и механистичности «индустриального стиля» в его архитектуре использованы мягкие арочные формы на первом этаже и мансардная крыша, напоминающая о старых доходных домах.

Аркады и мансарды — в принципе одни из главных элементов в традиции ленинградского постмодернизма 1970-1980-х, уводящие от сухой функциональности предыдущего периода.

Архитекторы: В. Струзман, В. Битная

Где находится: Финляндский проспект, д. 1

Здание клиники нефрологии и урологии Первого медицинского университета им. И. П. Павлова

Мощное девятиэтажное здание авторы вписали в существующую старую застройку через пластические элементы фасадов (построено в 1977-1989 годах). Среди работающих на историческую рифму с окружением приемов — эркеры, львиные маскароны и цветовое решение: белая и синяя глазурованная плитка, штукатурка в теплых тонах, серый гранит и бетон в нижнем ярусе.

Архитектор: Р. Тетельбаум

Где находится: улица Льва Толстого, д. 17

shutterstock

Оранжерейный комплекс в Таврическом саду

Созданная в 1970-е планировка оранжерей отсылает к принятой в XVIII веке — стеклянные теплицы встроены в массив камня. При этом стены украшены исключительно декоративными фонтанчиками под арками с замковым камнем, как будто их строили во времена князя Потемкина-Таврического, как и расположенный рядом дворец.

Архитектор: А. Бах

Где находится: Потемкинская улица, д. 2, лит. Д 

shutterstock

Станция метро «Крестовский остров»

Созданный в советское время проект был реализован уже в 1990-е. Это своего рода кульминация ленинградского постмодернизма. Архитектор совмещает и противопоставляет в одном художественном образе классическую аркаду из массивного камня и хрупкие проемы стекла в тонких рамах.

Архитектор: Е. Рапопорт, Г. Васильев 

Где находится: улица Рюхина, д. 8

Еще больше снимков постмодернистских зданий можно увидеть до 9 ноября на выставке «Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века» в галерее «Точка». 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: