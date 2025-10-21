Как выглядел постмодернизм в архитектуре CCCР? Вот 10 зданий в Петербурге

В архитектуре постмодернизм зародился в середине 1960-х, но расцвел в 1980-е. На смену стереотипности и функциональности модернистских зданий пришли образность, сложные метафоры и многочисленные визуальные отсылки. В СССР стиль был редкостью, но все же встречался. Мы собрали 10 постмодернистских адресов в Петербурге: от похожего на средневековый храм бизнес-центра до детского сада в виде корабля.
Кадр из фильма «Зимняя вишня», режиссер Игорь Масленников, 1985.
Детский сад №19
В построенном в 1983 году здании асимметричной формы встречаются загадочная геометрическая символика, цветовые акценты и разнообразные объемы. Круглые и прямоугольные окна, ниши, выступающие элементы фасадов и декоративные башенки делают его похожим одновременно на корабль и крепость. Словом, те пространства, что так востребованы в символических детских играх. А еще сад можно увидеть в мелодраме Игоря Масленникова «Зимняя вишня», именно здесь по сюжету работала воспитательницей героиня Ларисы Удовиченко.
Архитекторы: С. Шмаков, В. Мелякова
Где находится: переулок Джамбула, д.8
Гребная база Ленинградского кораблестроительного института (сейчас — СПбГМТУ)
Конструктивно простое сооружение в 1980-м создали для тренировок гребцов, а также хранения и ремонта лодок. При этом в элементах внешнего оформления архитекторы заигрывали с историей места. Силуэт с неожиданно высокой и сложносочиненной крышей отсылает к дачам эпохи модерн, располагавшимся в начале ХХ века здесь же на Крестовском острове.
Архитекторы: Э. Густавсон, Р. Мельцер
Где находится: улица Ольгина, д. 8, лит. А
Подземный вестибюль станции метро «Площадь Александра Невского – 2»
Как архитектурными средствами показать, что вестибюль посвящен Александру Невскому? В постмодернизме отсылки будут не прямыми и очевидными, они расскажут не об исторической личности, а просто перенесут в былинные времена. Для этого, например, на станции светильники с решетками в виде бойниц и пластинами кольчуг витязей на стенах.
Архитекторы: Г. Булдаков, В. Щербин
Где находится: Невский проспект, д. 184
Морг Покровской больницы
Круглая кирпичная башня с окнами-бойницами по верхнему уровню напоминает поминальный храм неизвестной конфессии. Похожие на солнечные лучи, которые перекрывают двор, отсылают к «небесам» церквей Русского Севера, а круглая беседка с колоннами создает образ, будто с языческого алтаря. К этому сочетанию добавляются полукруглые ниши в античном духе на фасаде и рифмующаяся с храмовыми колокольнями труба. Здание возвели в 1983 году.
Архитектор: Г. Булдаков
Где находится: Большой проспект Васильевского острова, д. 85
Кинотеатр «Подвиг»
Силуэт кинотеатра 1984 года постройки тоже отсылает к храмовой традиции. Но здесь нет траурных деталей. Этот «храм» в духе «героического модернизма» и чествует ижорцев, которые во время блокады Ленинграда держали оборону в окопах на месте нынешнего здания.
Архитекторы: О. Харченко, П. Юшканцев
Где находится: улица Павловская, д. 34
Бизнес-центр «Нептун»
Еще одна постройка композиционно напоминающая храм (но на этот раз средневековый европейский). Такое впечатление создают стилизованные контрфорсы, оформленный как портал вход и восьмигранное окно, похожее на готические окна-розы. А ростры на входной колонне — дань ансамблю на стрелке Васильевского острова.
Архитекторы: И. Ноах, Н. Куликова
Где находится: набережная Обводного канала, д.93А
Жилой дом на Финляндском проспекте
Построенное в 1985-1987 годах для сотрудников КГБ здание известно как «Синий дом». Для смягчения холодности и механистичности «индустриального стиля» в его архитектуре использованы мягкие арочные формы на первом этаже и мансардная крыша, напоминающая о старых доходных домах.
Аркады и мансарды — в принципе одни из главных элементов в традиции ленинградского постмодернизма 1970-1980-х, уводящие от сухой функциональности предыдущего периода.
Архитекторы: В. Струзман, В. Битная
Где находится: Финляндский проспект, д. 1
Здание клиники нефрологии и урологии Первого медицинского университета им. И. П. Павлова
Мощное девятиэтажное здание авторы вписали в существующую старую застройку через пластические элементы фасадов (построено в 1977-1989 годах). Среди работающих на историческую рифму с окружением приемов — эркеры, львиные маскароны и цветовое решение: белая и синяя глазурованная плитка, штукатурка в теплых тонах, серый гранит и бетон в нижнем ярусе.
Архитектор: Р. Тетельбаум
Где находится: улица Льва Толстого, д. 17
Оранжерейный комплекс в Таврическом саду
Созданная в 1970-е планировка оранжерей отсылает к принятой в XVIII веке — стеклянные теплицы встроены в массив камня. При этом стены украшены исключительно декоративными фонтанчиками под арками с замковым камнем, как будто их строили во времена князя Потемкина-Таврического, как и расположенный рядом дворец.
Архитектор: А. Бах
Где находится: Потемкинская улица, д. 2, лит. Д
Станция метро «Крестовский остров»
Созданный в советское время проект был реализован уже в 1990-е. Это своего рода кульминация ленинградского постмодернизма. Архитектор совмещает и противопоставляет в одном художественном образе классическую аркаду из массивного камня и хрупкие проемы стекла в тонких рамах.
Архитектор: Е. Рапопорт, Г. Васильев
Где находится: улица Рюхина, д. 8
Еще больше снимков постмодернистских зданий можно увидеть до 9 ноября на выставке «Ленинградский постмодернизм. Взгляд из XXI века» в галерее «Точка».
