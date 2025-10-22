История Екатерингофского моста — первой однопролетной разводной переправы в Петербурге

Идея и проектирование

История Екатерингофского моста связана с активным развитием Гутуевского острова в начале ХХ века. Городская управа решила подвести к острову разводной мост, так как река Екатерингофка в те годы была судоходной.

Проект заказали у американской фирмы «Шрецер и К°» (The Sherzer Rolling Lift Bridge) — мирового лидера в строительстве разводных мостов. Уже в 1905 году американцы представили детально проработанный проект однопролетного моста с двукрылым откатно-раскрывающимся пролетом и двумя маневровыми павильонами. Его скорректировали — из двух павильонов мост получил только один — и утвердили лишь в 1909 году.