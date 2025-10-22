История Екатерингофского моста — первой однопролетной разводной переправы в Петербурге

В начале ХХ века Гутуевский остров планировали сделать промышленным центром Петербурга. Тогда же для связи острова с материком построили первую однопролетную разводную переправу в городе, соединяющую Рижский проспект и Гапсальскую улицу. Собака.ru вместе с ВООПИК рассказывает историю Екатерингофского моста и почему его не разводят сейчас.
Идея и проектирование
История Екатерингофского моста связана с активным развитием Гутуевского острова в начале ХХ века. Городская управа решила подвести к острову разводной мост, так как река Екатерингофка в те годы была судоходной.
Проект заказали у американской фирмы «Шрецер и К°» (The Sherzer Rolling Lift Bridge) — мирового лидера в строительстве разводных мостов. Уже в 1905 году американцы представили детально проработанный проект однопролетного моста с двукрылым откатно-раскрывающимся пролетом и двумя маневровыми павильонами. Его скорректировали — из двух павильонов мост получил только один — и утвердили лишь в 1909 году.
Строительство и открытие
Возводить мост начали в сентябре 1910 года силами Общества Путиловских заводов. Руководил работами инженер Анджей Пшеницкий. К этому моменту он уже участвовал в создании Троицкого и Пантелеймоновского мостов, а позже возведет Дворцовый мост.
Чтобы не прерывать движение по фарватеру, все конструкции собирали не над водой, а на побережье. К 1914 году работы завершили. Мост прошел испытания и был полностью готов к эксплуатации, но Первая мировая война внесла свои коррективы: торжественное открытие состоялось только в 1917 году.
Механизмы и архитектура
Екатерингофский мост — однопролетный, без промежуточных опор. Разводили переправу с помощью электромеханического привода фирмы «Шерцер», но был предусмотрен и ручной способ. Механизмы располагались в хвостовой части главных ферм.
Архитектура моста выдержана в стиле модерн. Перила с изображением растений придают сооружению легкость. Уцелевший после корректировок проекта павильон расположен на левом берегу реки Екатерингофки. Такая локация позволяла механикам наблюдать и координировать как водным, так и наземным транспортом.
Первое, что привлекает внимание внутри павильона — высокие окна с широким углом обзора. В нем уцелели исторические оконные рамы, изготовленные на заказ на Путиловском заводе, фрагменты метлахской плитки на полу. С внешней стороны полукруглый эркер павильона со сплошным остеклением и гранитной облицовкой подчеркивают монументальность сооружения.
Почему мост перестал быть разводным
Более тридцати лет переправа была разводной. В 1941 году, во время Второй мировой войны, в мост попала авиабомба. Повреждение низового правобережного устоя вызвало смещение и перекос крыла, обращенного к Гутуевскому острову. Хотя разводной механизм правобережного крыла был исправен, сама конструкция моста уже не могла работать в полной мере.
В 1947 году сооружение признали аварийным, а в 1950 году «Ленмосттрест» разработал проект реконструкции, который так и остался на бумаге. Мост латали и укрепляли, но капитальной реставрации он так и не дождался.
К середине 1970-х судоходство по Екатерингофке прекратилось, необходимость разводного механизма отпала. В 1987–1989 годах инженер Борис Брудно провел полную реконструкцию. Деревянное покрытие заменили на металлическую ортотропную плиту, устои залили бетоном. Пролетное строение соединили с бывшим разводным крылом через бетонную подушку почти метровой толщины, скрытую под асфальтом. Так мост окончательно утратил подвижность.
Теперь лишь деформационный шов и легкая вибрация полотна под колесами машин напоминают о разводном прошлом переправы.
Текст: Тамила Зухраева
