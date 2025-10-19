Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

«Зенит» одержал победу над «Сочи» с крупным счетом

Петербургская команда провела выездной матч и выиграла, забив три мяча.

Фото: официальный телеграм-канал футбольного клуба «Зенит»

После паузы на игры сборных петербургский «Зенит» провел матч 12-го тура Премьер-лиги в Сочи. Несмотря на повреждения Юрия Горшкова и Страхини Эраковича, команда Сергея Семака вышла в сильнейшем составе, включая вернувшихся из сборной Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.

Гости быстро захватили инициативу и открыли счет на 12-й минуте — отличился Нуралы Алип. В начале второго тайма Густаво Мантуан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дмитрия Васильева. На 86-й минуте второй 11-метровый точно исполнил Андрей Мостовой.

«Зенит» контролировал ход встречи и довел матч до победы со счетом 3:0. Команда набрала 23 очка и занимает четвертое место в таблице. 22 октября петербуржцы сыграют с «Оренбургом» в Кубке России, а 26 октября в 13-м туре чемпионата примут «Динамо».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: