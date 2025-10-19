«Зенит» одержал победу над «Сочи» с крупным счетом

После паузы на игры сборных петербургский «Зенит» провел матч 12-го тура Премьер-лиги в Сочи. Несмотря на повреждения Юрия Горшкова и Страхини Эраковича, команда Сергея Семака вышла в сильнейшем составе, включая вернувшихся из сборной Бразилии Дугласа Сантоса и Луиса Энрике.

Гости быстро захватили инициативу и открыли счет на 12-й минуте — отличился Нуралы Алип. В начале второго тайма Густаво Мантуан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Дмитрия Васильева. На 86-й минуте второй 11-метровый точно исполнил Андрей Мостовой.

«Зенит» контролировал ход встречи и довел матч до победы со счетом 3:0. Команда набрала 23 очка и занимает четвертое место в таблице. 22 октября петербуржцы сыграют с «Оренбургом» в Кубке России, а 26 октября в 13-м туре чемпионата примут «Динамо».