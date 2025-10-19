Антициклон продлит солнечную погоду: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 октября, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в окрестностях местами до -2, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.