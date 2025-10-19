Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Антициклон продлит солнечную погоду: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 19 октября, погоду в Петербурге продолжит формировать гребень скандинавского антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, без осадков, и после ночных заморозков воздух днём вновь неплохо прогреется.

Chebakalex7 / Shutterstock.com

«Температура воздуха +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 октября, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в окрестностях местами до -2, днем +6...+8. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: