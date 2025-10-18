Киносъемки «Войны и мира» временно ограничат движение транспорта в центре Петербурга

С 00:00 до 08:00 20 октября на Миллионной улице (от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки) будет запрещена остановка транспортных средств. В период с 08:00 до 20:00 20 октября, а также в аналогичное время 21 октября, проезжая часть на этом участке будет сужена.

Экранизация романа-эпопеи под руководством режиссера Сарика Андреасяна запланирована к выходу в 2027 году. Сценарий написал Алексей Гравицкий, известный работами над «Онегиным», а также проектами «Великая» и «Янычар».

За последние восемь лет в Петербурге было проведено более 850 киносъемок на 270 улицах, площадях и мостах, сообщает издание «Деловой Петербург». Они приходились на 130 различных проектов, из которых около 120 были фильмами. Наибольшее количество съемок проходило на Миллионной улице, несколько меньше — на набережных Мойки и канала Грибоедова.